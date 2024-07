Limão com Mel encerra noite de shows no Parque de Exposições

Banda tocou diversos hits para o público do Parque de Exposições - Foto: Bruno Hierros | GOVBA

A banda Limão com Mel encerrou a primeira noite de shows no Parque de Exposições, na madrugada deste sábado, 22, após a retomada de apresentações do São João da Bahia. No setlist, novos e antigos hits da banda que garantiu a diversão do público, bem como “Anjo querubim”, “Dependentes”, “E tome amor” e “Toma conta de mim”.

Em coletiva de imprensa, Edson Lima, vocalista do grupo de forró, minutos antes de subir ao palco, falou sobre a expectativa de retornar à capital baiana para se apresentar nos festejos juninos.

“É uma honra muito grande, até porque nós estamos vivendo o mês junino praticamente em todo no estado da Bahia, já visitamos várias cidades, mas estávamos na ansiedade de estar aqui nesse palco maravilhoso em Salvador, que sempre recebe a gente.” destacou o cantor.



Na noite deste sábado, 22, ainda são esperados outras atrações como Priscila Sena, Del Feliz, Bell Marques, Gustavo Mioto e Tierry. As apresentações seguem até a próxima segunda-feira, 24, quando se comemora o feriado do São João.