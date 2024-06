Major do Corpo de Bombeiros dá dicas para curtir São João sem riscos

- Foto: Márcia Santana | Ascom SSP

O São João é um das maiores festas do calendário nacional. São diversos dias de curtição, com muita comida, bebida e forró. Mas é necessário ficar atento para não passar do ponto e acabar passando mal devido a descuidos. O Major Meunas Dan Ferreira, do Corpo de Bombeiros Militar da Bahia (CBMBA) conversou com o Portal ATARDE neste sábado , 15, e deu dicas para o público curtir os festejos sem riscos.

“O que a gente pede é para as pessoas tomarem cuidado com relação à ingestão de bebida alcoólica. A questão da alimentação também para aproveitar a festa e poder ficar bem de saúde”, iniciou.

O major ainda chamou atenção sobre os cuidados ao consumir os famosos espetinhos. “Porque ele pode também ser uma arma. É necessário evitar ou fazer o descarte adequado. Também tem que ter em mente que se for beber não é para dirigir. O álcool diminui a questão dos estímulos. Esse é um outro risco que a gente se depara muito”, pontuou.

Segundo Meunas, o principal foco do CBMBA em festas como a do Parque de Exposições é o atendimento pré-hospitalar. “Nós estamos aqui para qualquer demanda que possa surgir”, afirmou.

Para o terceiro dia do São João da Bahia, o Corpo de Bombeiros conta com cerca de 64 profissionais atuando.