Mari Fernandes é confirmada em festa junina de Cardeal da Silva | A TARDE

A Prefeitura de Cardeal da Silva, no nordeste da Bahia, já divulgou a grade de atrações do Forró do Seu Antônio, que acontece entre os dias 7, 8 e 9 de junho. A festa é realizada para celebrar o Santo Antônio.

A programação conta com Mari Fernandez, Mastruz com Leite, Luan Estilizado, Trio Nordestino, Bete Nascimento, Peruano, Forró do Tico, Toque Dez e Fulô de Mandacaru.

