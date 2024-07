Mari Fernandez rasga elogios ao público de Salvador: 'Vocês são fod*!'

- Foto: (Foto: Bruno Dias | Portal Massa!)

Mari Fernandez trouxe a sofrência para o publico presente no Parque de Exposições, em Salvador, nesta segunda-feira (1º). Com um look de chamar atenção, destacando as fitas da igreja do Bonfim, a cantora rasgou elogios para os solteropolitanos.



“Vocês são fod* pra cara**. Eu fiquei impressionada com o carinho que o baiano tem pelo meu trabalho. E agora pra gente começar o show, quem vai beber comigo, quem vai beber? Hoje vai ser só sofrência, vem comigo!”, disse ela.

LEIA MAIS SOBRE O SÃO JOÃO DA BAHIA

- Confira todas as notícias do São João

- Grupo A TARDE segue com transmissão ao vivo do Parque de Exposições

Cantando hits de sucesso, Mari ainda contou com a presença de um fã-mirim no palco. Ela recebeu um presente do publico e fez questão de levar um garotinho para fazer parte do seu show.



A artista trouxe diversas canções de sucesso do seu repertório, como: “Comunicação Falhou”, “Áudio que te entrega”, “Falta de mim” e muitas outras, que balançaram os corações do povão.



Passaram pelo palco do Parque de Exposições nesta segunda, Caviar com Rapadura, Flávio José e Léo Estakazero. Logo mais, os festeiros vão acompanhar as apresentações de Nattanzinho e, por fim, Jonas Esticado.