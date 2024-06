Maurício Cairo sobre forrozeiros: "Se não se atualiza, fica para trás” | A TARDE

Vocalista da banda Ú Tal do Xote, Maurício Cairo falou sobre o desafio do forró se manter na atualidade. Para o cantor, os artistas do gênero precisam estar sempre divulgando as suas obras.

>>> “O forró é tão forte que aguenta tudo”, diz Flávio José

>>> Confira as atrações do São João na Bahia

“Eu acredito que o maior desafio da gente, exatamente esse, é você ter sempre material para estar divulgando, para estar à frente ali, para estar se mostrando, nem que seja um vídeo, uma brincadeira, uma música, você sempre tem que estar colocando material para rodar,” disse o vocalista nesta terça-feira, 28, no programa "Isso É Bahia", da A TARDE FM.

O artista reconhece o quanto deve ser difícil a adaptação para as bandas mais antigas, que hoje em dia precisam lidar com as redes sociais, mas ressaltou a importância de se atualizar no mercado da música: "Se não se atualiza, fica para trás," dispara.

A mistura de ritmos na festa junina, que tem como tradição o forró, gera incômodos ao forrozeiro, que acredita na limitação como forma de resolução do problema.

“No carnaval sempre foi o Axé, e você não entra no carnaval. E no São João, a mesma coisa,” disse Maurício. “Então, a pessoa vem do carnaval que foi há pouco tempo ali e das micaretas, e quando chega no São João, o cara quer sair da capital, quer pro interior pra ouvir o forró e chega lá e ouve as mesmas coisas de sempre,” completou.

Durante a entrevista, a banda apresentou a sua nova canção de trabalho "Tome-lhe Beijo". A composição de Gibran Cunha e Alê Santana é a aposta do grupo baiano para o São João de 2024.

A letra traz uma história de amor, onde retrata um rapaz que terminou o relacionamento para cair na farra e logo depois se arrependeu e quis voltar para a amada. O single já está disponível em todas as plataformas digitais.

Misturando o forró com outras influências, mas sempre destacando a essência da cultura nordestina, a banda Ú Tal do Xote está no mercado da música há 15 anos. No repertório, estão releituras de grandes clássicos do forró, até roupagens mais modernas e músicas atuais, como canções de Cazuza, Djavan, Luedji Luna e Baiana System.

“Nosso diferencial é levar para o público produções diferentes. Não pensamos em agradar apenas um tipo de público e sim levar o nosso forró, o nosso som para todo mundo curtir”, disse Maurício Cairo.

Confira a entrevista completa:

*Sob supervisão de Bianca Carneiro

Publicações relacionadas