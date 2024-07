Na ‘pegada’ do vaqueiro, João Gomes leva piseiro para Paripe

Artista está se apresentando pelo terceiro ano seguido no São João da Bahia - Foto: Raphael Muller | Ag. A TARDE

Com a batida característica e um repertório eletrizante, o cantor João Gomes levou o piseiro para a praça João Martins, em Paripe, e deixou o público presente eufórico neste sábado, 22.

O artista, que está se apresentando pelo terceiro ano seguido no São João da Bahia, marcou presença pela primeira vez no festejo do Subúrbio Ferroviário de Salvador e se encantou com a energia contagiante da população.

“Pra mim é uma honra, nosso terceiro São João, cantando, a gente ‘tá’ descobrindo as festas, os lugares. Falaram que aqui é cheio, aqui é populoso, então ‘vamo simbora’ entregar nosso coração para esse pessoal. Vai ser uma benção essa festa hoje”, expressou o ‘Rei do Piseiro’.

Com o vasto repertório, João Gomes presenciou uma praça lotada para prestigiá-lo e correspondeu a altura, ao som dos hits de sucesso como: “Dengo”, “Eu tenho a senha” e “A Noite”, além de canções es outros artistas, como “Como eu quero”, de Kid Abelha e “Sinal”, de Silvano Salles.

