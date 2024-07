Nonato Sanskey e Samba Mucum’G realizam desfile de Samba Junino

Desfile terá presença de artistas - Foto: Divulgação

O cantor e mestre de Samba Junino, Nonato Sanskey, e a Roda de Samba Mucum’G promovem um desfile de Samba Junino a partir das 8h, no bairro do Garcia.

Um dos objetivos do desfile, que terá a presença de vários artistas convidados e grupos do segmento, é homenagear o grupo LGBTQIA+.

O desfile tem patrocínio do Governo do Estado através da Sufocar e vai sair da Rua Prediliano Pita, em frente ao Colégio Edgard Santos, e percorrer algumas ruas até o final de linha do bairro e retornar para o ponto de partida.

