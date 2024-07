Oitavo dia de São João no Parque de Exposições reúne 80 mil pessoas

- Foto: Divulgação/Governo da Bahia

O Parque de Exposições de Salvador, que desde o dia 13 de junho recebe o São João da Bahia, reuniu mais de 80 mil pessoas na noite de sexta-feira, 28, oitavo dia de festa, que chega à sua terceira semana.

Segundo informações da Superintendência de Fomento ao Turismo (Sufotur), que organiza a festa, o parque atingiu esse público por volta da meia noite, por conta das atrações mais esperadas da noite: a cantora Simone Mendes e a banda Calcinha Preta. O público se manteve no espaço até o dia raiar, acompanhando até o final o show da Calcinha Preta.

Também se apresentaram na noite de ontem, artistas como Pedro Libe, Raphaela Santos, Lincoln e Kevi Jonny, no palco. A festa continua neste sábado, com os shows de Péricles e Leonardo, Dan Valente, Iguinho & Lulinha, Wesley Safadão, Parangolé, Jeanne Lima e muito mais.



O Grupo Atarde fará a transmissão ao vivo dos shows através do canal do A TARDE Play, no Youtube, com apresentação de Laís Rocha.