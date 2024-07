Para elas: Projeto da SPM acolhe trabalhadoras no Parque de Exposições

Stand do projeto "Cuidar de quem cuida" - Foto: Lincoln Oriaj | Ag. A TARDE

Pensado exclusivamente para cuidar do bem-estar de mulheres, que muitas vezes são invisibilizadas, o Governo do Estado, por meio da Secretaria de Política para Mulheres (SPM), levou o projeto "Cuidar de quem cuida", ao São João da Bahia, no Parque de Exposições de Salvador.

Com um stand no Parque, o projeto tem como objetivo principal no evento, fornecer serviços de cuidado e atendimentos, para as mulheres que estão trabalhando no local. Ao Portal A TARDE, Cândida Silva, assessora técnica da SPM, contou como está sendo feito o atendimento em meio a folia junina.

"A Secretaria de Política para as Mulheres tem um compromisso com o bem-estar das mulheres, que historicamente cuidam de todo mundo e não tem um cuidado diário, se colocando no último lugar da fila de prioridades. Esse projeto, que é 'Cuidar de quem cuida', é voltado para mulheres e atuamos em vários municípios, em várias situações, várias feiras, e aqui no São João estamos voltados para mulheres que estão trabalhando na festa", contou.

Cândida Silva, assessora técnica da Secretaria de Política para Mulheres | Foto: Lincoln Oriaj | Ag. A TARDE

No stand, é possível receber desde atendimento psicológico, até cuidados de beleza, para deixar as trabalhadoras ainda mais lindas, para os festejos juninos. E o melhor de tudo: é tudo 0800, completamente gratuito.

"Oferecemos serviços de atendimento, acompanhamento psicológico. atendimento terapêutico, massagem, acupuntura auricular, organização energética, a gente também faz limpeza de pele. Serviço oferecidos gratuitamente, é o Governo do Estado apostando nas mulheres, vendo a necessidade das mulheres que trabalham tanto aqui no São João, as vezes sem dormir direito. Então o objetivo da gente é que atenda essas mulheres, que elas sejam acolhidas e cuidadas", ressaltou

