Pericles e Leonardo abrem noite no Parque: “Confundiram a gente"

- Foto: Reprodução | TVE

Embalados com o sucesso “ Pra Ser Feliz”, a dupla sertaneja Pericles e Leonardo deu o start à segunda noite do São Pedro, que acontece no Parque de Exposições de Salvador na noite deste sábado, 29.

LEIA TAMBÉM

Veja a ordem de shows deste sábado no São João do Parque de Exposições



A presença dos nomes dos artistas na grade da festa gerou uma grande confusão no público, que por alguns dias acreditou na possibilidade de ouvir um feat. do ex-Exaltasamba com o sertanejo Leonardo.

A dupla sertaneja existe há dez anos e deu início aos trabalhos pelas ruas de Feira de Santana. No primeiro ano de criação, os artistas já viajaram para Brasília com o antigo empresário. Por lá os baianos conseguiram gravar o primeiro DVD da carreira com participação de Umberto e Ronaldo.

Durante o show, a dupla brincou com a confusão que fãs de Péricles e de Leonardo fazem com frequência.

“Confundiram a gente com esses ídolos das nossas vidas. Mas calma que mais tarde vai ter Pericão e vai ter Leonardo pra vocês também, a gente vai cantar as músicas deles, viu? Então, simbora! Só cuidado para não chorar na vaquejada e no São João, no melhor São João do mundo que é o nosso”.