Veja a ordem de shows deste sábado no São João do Parque de Exposições

Os shows do 9º dia de São João da Bahia no Parque de Exposições, em Salvador, estão programados para começar às 18h. Entre as atrações, estão Dan Valente, Wesley Safadão, Parangolé e outros.



Confira abaixo a ordem das apresentações:

- Pericles e Leonardo (18h)

- Larissa Marques

- Dan Valente

- Jow

- Iguinho e Lulinha

- Luana Matos

- Wesley Safadao

- Cícero Dantas

- Parangolé

- Me Siga

- Jeanne Lima

O Grupo A TARDE fará a transmissão ao vivo dos shows através do canal do A TARDE Play, no Youtube, com apresentação de Laís Rocha.

