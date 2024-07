Rodoviária de Salvador fica lotada em saída para festejos juninos

Movimento é grande na rodoviária - Foto: Shirley Stolze | Ag. A TARDE

A rodoviária de Salvador amanheceu lotada na manhã desta sexta-feira, 21, com milhares de passageiros deixando a capital baiana para curtir os festejos juninos no interior do estado.

A reportagem do Portal A TARDE esteve na rodoviária nesta manhã e, apesar da lotação, o movimento é tranquilo, com embarques na hora marcada e sem atrasos. O movimento também é grande na BR-324, principal via de saída da capital baiana.

Leia Mais:

>> Cobertura do Grupo A TARDE terá transmissão ao vivo do São João

>> Vai curtir? Veja as atrações do São João desta sexta-feira em Salvador

Lucian Bastos e família, que estão indo para Bravo, distrito de Serra Preto passar os feriados de São João e São Pedro já bebiam desde cedo. "Vai ter tudo lá, já saio com a cerveja na mão para começar o esquente", falou.

Já Jonas Santos, soteropolitano que vai para Alagoinhas curtir show do pagodeiro Thiaguinho. "Vou curtir o São João, show de Thiaguinho que sou fã dele. O ônibus aqui está no horário", disse ele, que embarcou por volta das 9h.

Stephanie Bispo, Indo para Coração de Maria com a filhinha de 3 meses, Eloah Bispo, também elogiou a pontualidade. "Vou curtir quatro dias, o licor e a comida. Ainda não vi atraso, está tranquilo", contou.

De acordo com a Agência Estadual de Regulação de Serviços Públicos de Energia, Transportes e Comunicações da Bahia (Agerba), a Operação São João 2024 prevê que aproximadamente 153 mil pessoas deixem Salvador entre os dias 18 e 24 de junho. Para atender a essa demanda, além dos 540 horários oficiais diários, foram autorizados 400 horários extras.