Silvanno Salles diz que fará música com Rodriguinho e Davi

Após a polêmica pelo fato de Rodriguinho criticar o cantor Silvanno Salles, durante confinamento no BBB 24, o cantor de arrocha disse que está marcado para gravar uma música com o ex-Travesso.

Durante conversa no confinamento do BBB 24, Davi disse que gostava do cantor. Depois da conversa, Rodriguinho chegou a imitar Davi, desdenhando do cantor de arrocha.

Após voltar de um show na Festa dos Pescadores, em no bairro de Plataforma, durante coletiva de imprensa no Parque de Exposições, na noite deste domingo, 30, o ‘cantor apaixonado’ disse que apenas não conseguiu iniciar o projeto de gravação da música com Rodriguinho por causa dos trabalhos durante o período junino. “Eu e Rodriguinho estamos para gravar uma música, mas nesse mês junino, eu não tive contato com a assessoria dele”, afirmou.

Silvanno disse que encontrou Rodriguinho depois que ele saiu do BBB. O cantor pediu desculpas e disse que começou a ser duramente criticado depois de falar do ‘cantor apaixonado’ durante o programa. “As pessoas falaram como se ele [Rodriguinho] estivesse me menosprezando, mas eu falei para eles [Davi e Rodriguinho]: ‘depois que vocês falaram meu nome no BBB, só tem acontecido coisas maravilhosas na minha vida, tanto pessoal quanto profissional”.

Música para Davi

O cantor ainda mencionou que durante a comemoração da vitória de Davi no Campo da Pronaica, em Cajazeiras, em abril, ele convidou o ex-sister para gravar uma música, em homenagem ao campeão. “Tem um compositor que fez uma linda música, que fala em doutor, em homenagem ao nosso Davi. Vamos organizar a gravação depois do São João”, garantiu. Um dos sonhos de Davi é se tornar médico.

Imprensa em pauta

O cantor que já passou pelos estados de Tocantins, Sergipe e Minas Gerais, também salientou a importância da imprensa em sua carreira. “Tem artista que no início [da carreira] considera a imprensa um ‘deus’ para eles, mas depois que o sucesso chega é outra coisa. Não são todos, mas tem alguns. O que seria do artista sem os fãs, sem a imprensa para nos apoiar? Então eu tenho um carinho muito grande”, reforçou.

Apaixonado

Casado desde fevereiro deste ano com a empresária do ramo da beleza e estética Jéssica Dandara, de 26 anos, Silvanno Salles provou ser literalmente apaixonado. “Estou muito feliz por tudo que tem acontecido atualmente, na minha vida pessoal, profissional”, disse.

O cantor ainda aproveitou o momento para dar um conselho. “Viver solteiro é bom, mas viver casado é melhor, em todos os aspectos. Em questão de prosperidade, se dedica mais ao trabalho, eu sou muito família. Antes de vir aqui, passei na casa de minha mãe, dei um cheiro nela, um abraço”.

