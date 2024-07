Silvanno Salles sobre cancelamento de show em Camaçari: "Tudo certo"

Cantor respondeu ao Portal A TARDE - Foto: Denisse Salazar | Ag. A TARDE

É inegável que Silvanno Salles é um dos reis do arrocha. De adolescentes a adultos, o Portal A TARDE perguntou qual era a atração mais aguardada do São Pedro no Parque de Exposições, na noite deste domingo, 30. A resposta era a mesma: “Silvanno Salles”. Requisitado por diversos municípios e capital baiana para shows, o cantor teve seu show cancelado para a 3° edição do “São João da Gleba C”, que acontece na Praça Santa Luzia, em Camaçari, região metropolitana de Salvador.

A notícia surpreendeu muitos fãs do “cantor apaixonado”, que disse em resposta a pergunta feita pelo Portal A TARDE, que a logística não permitiu que o show fosse realizado. Silvanno se apresentou em sua terra natal, Simões Filho, no sábado, 29, às 21h. Em seguida, depois teria que realizar outro show em Mairi, a cerca de 300 km de Salvador. Silvanno se apresentaria em Camaçari no sábado, mesmo dia que fez show em Simões Filho.

“Esse evento não deu para a gente. Só daria para fazer se o evento em Camaçari fosse mais cedo. Para a logística dar certo, eu teria que estar em Camaçari, às 18h. Assim, eu faria Simões Filho, às 21h, e Mairi, 2h ou 3h da madrugada, e eles optaram por colocar outro artista e tudo certo”, explicou o cantor. Em seu lugar, foi colocado na grade o cantor Márcio Victor, da banda Psirico.

A informação da troca de atrações foi divulgada nas redes sociais do vereador Herbinho Silva (UB). No entanto, a decisão não agradou alguns seguidores do vereador, que disseram que o pagode não combina com o São João.

