Solange e mais: veja atrações do São João de São Sebastião do Passé | A TARDE

O São João de São Sebastião do Passé, localizado na Região Metropolitana de Salvador (RMS), já tem sua programação oficializada. A festa será realizada de 20 a 24 de junho e contará com apresentações de artistas como Léo Santana, Nadson, O Ferinha e João Gomes.

>>> Confira as atrações do São João na Bahia

>>> São João de Macaúbas anuncia programação

De acordo com a Prefeitura Municipal, organizadora do evento, também estão confirmados os shows de Mari Fernandez, Tarcísio do Acordeon, Solange Almeida, Aldemario Coelho e É o Tchan.

A celebração também abrirá espaço para talentos locais, incluindo Jairo e Beto, João Oxente, Xote Mania, Serra Norte, Jó Miranda, Adalto Morais e Cláudio Nunes. Detalhes sobre os horários e datas específicas das apresentações ainda serão divulgados.

Este ano, o tema será "São João de Bastião - O tradicional brilho nordestino". Além dos shows, o evento incluirá atividades tradicionais como o cortejo junino, distribuição gratuita de milho e licor, apresentação de casamento na roça e desfiles de quadrilhas. Blocos e charangas também desfilarão pelas ruas durante todos os dias do evento.

Para os servidores municipais, haverá um arrastão gratuito com a banda É o Tchan.

Publicações relacionadas