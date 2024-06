Tourinho: "Difícil encontrar São João como o de Salvador no interior" | A TARDE

Com as festas juninas batendo à porta, o poder público segue a todo vapor para organizar os eventos. Na Bahia, embora o Governo do Estado seja o grande responsável pelos festejos, a Prefeitura de Salvador costuma fomentar o São João cultural do Centro Histórico, que costuma celebrar Santo Antônio e o samba junino.

Ao Portal A TARDE, o secretário municipal de Cultura e Turismo (Secult), Pedro Tourinho, explicou como se dá a atuação da pasta na capital baiana.

“A gente tem apoiado muito, historicamente, grupos de quadrilhas, festa de Santo Antônio, Trezena de Santo Antônio, que é uma coisa que só tem aqui mais forte, uma programação cultural mais no Centro Histórico. Esse tem sido o nosso foco das atenções nos últimos anos, entendendo que, realmente, o São João acaba tendo uma atuação maior do Governo do Estado, é uma festa do estado como um todo”.

Para o gestor, apesar de ser na capital baiana, a festa no Centro vem conseguindo manter uma tradição cultural e musical nordestina que pode ter se perdido no interior devido aos grandes shows.

“Salvador hoje tem uma festa de São João no Centro Histórico, que, na minha opinião, é uma das melhores do estado, porque, ao mesmo tempo que parece uma festa de interior, não é. Você não precisa pegar a estrada, você está aqui já e funciona. Você tem apresentação de trio sanfoneiro em um coreto, como você teria numa cidade interior, aliás, talvez onde você nem tenha mais na cidade interior, porque está com tanto show grande aí nessas cidades do interior, que, talvez, paradoxalmente, você possa ter uma experiência de São João do interior, na capital”, afirmou.

“Não vou generalizar, mas sim, aqui tem uma experiência de São João no interior que talvez seja difícil de achar hoje”, completou.





