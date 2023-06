Veja a grade completa do São João e São Pedro no Parque de Exposições

Nadson O Ferinha, João Gomes, Wesley Safadão, Flávio José, Simone Mendes e Maiara e Maraisa. Esses são alguns dos nomes que vão animar o São João no Parque de Exposições, Pelourinho e Paripe, em Salvador. A grade foi anunciada nesta terça-feira, 6, pelo Governo do Estado.

Os shows acontecem em dois momentos, de 22 a 25 de junho – São João - e nos dias 30 de junho e 2 de julho – São Pedro. A entrada é gratuita. Ao todo, serão seis dias de festa no Parque, quatro nas praças e largos do Pelourinho e dois em Paripe. Além disso, Periperi sediará o 14º Campeonato Estadual de Quadrilhas Juninas.

Neste ano, o “arraiá” do Governo do Estado fará uma homenagem ao rei do forró “temperado”, Zelito Miranda. O artista faleceu na madrugada do dia 12 de agosto, do ano passado, em Salvador, aos 67 anos, por causa de problemas no pulmão.



Se apresentam de 22 a 24 no Parque de Exposições: Dorgival Dantas, Wesley Safadão, Nadson O Ferinha, Xand Avião, Seu Maxixe, Simone Mendes, Mari Fernandez, Zé Vaqueiro, Maiara e Maraisa, Jorge e Mateus e Tayrone.

Já Kevi Jonny, Zé Neto e Cristiano, Pablo, João Gomes, Tarcísio do Acordeon, Adelmário Coelho, Nattan, Dan Valente, Psirico, Daniela Mercury e Bell Marques cantam de 30 de junho a 2 de julho.

No Pelourinho, a animação fica por conta de Alceu Valença, Lara Amélia, Larissa Marques, Falamansa, Clayton e Romário, Carneirinho, Geraldo Azevedo, Thiago Brava, Gilmelândia, Flávio José e Flor de Mandacaru.

Anteriormente, o governo já havia antecipado a apresentação do forrozeiro Flávio José. O anúncio ocorreu após o músico ter o show em Capina Grande, Paraíba, interrompido, e desabafar sobre a falta de valorização do artista nordestino.

Saulo, Nenho, Marcinho Sensação e Pedro Libe são alguns dos artistas que passam por Paripe no São João, 23 e 24.

Interior - O governo anunciou, ainda, que vai apoiar a realização das festas em 250 municípios do estado. Quatro editais foram lançados para a contratação de bandas, grupos de Samba Junino, Trios e Quartetos Nordestinos.

Veja a programação da festa por dia em Salvador:

Parque de Exposições

22/06

-Nadson Ferinha

- Dorgival

- Wesley Safadão

-Thiago Aquino

- Priscila Senna

- Hugo e Guilherme

- Xand Avião

23/06

- Thiago Brava

-Seu Maxixe

- Junior Marques

- Simone Mendes

- Mari Fernandez

- Clayton e Romário

- Zé Vaqueiro

- Matheus Fernandes

24/06

- Vitor Fernandes

- Lauana Prado

- Maiara e Maraísa

- Jorge e Mateus

- Diego e Vitor Hugo

- Tayrone

- Jonas Esticado

30/06

- Japinha Conde

- Filomena Bagaceira

- Kevi Jonny

- Iguinho e Lulinha

- Danniel Vieira

- Zé Neto e Cristiano

- Pablo

- João Gomes

01/07

- Del Feliz

- Lincoln

- Estakazero

- Tarcísio do Acordeon

- Solange Almeida

- Adelmário Coelho

-Nattan

- Leo Santana

02/07

- Dan Valente

- Tuca

-Psirico

- Daniele Mercury

-Banda Eva

- Bell Marques

- Parangolé

- Timbalada

- Filipe Escandurras

Pelourinho

22/06

-Alceu Valença

-Lara Amélia

-Larissa Marques

23/06

-Falamansa

-Clayton e Romário

-Carneirinho

24/06

-Geraldo Azevedo

-Thiago Bravo

-Gilmelândia

25/06

-Flávio José

-Flor de Mandacaru

Paripe

23/06

- Marcinho Sensação

- Kevi Jonny

- Nenho

24/06

- Tarcísio do Acordeon

- Saulo

- Pedro Libe