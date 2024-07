Veja programação e ordem oficial dos shows de São Pedro no Parque

Leo Santana integra a grade do evento - Foto: Reprodução | Redes Sociais

A partir desta sexta-feira, 28, até a próxima terça-feira, 2, o Parque de Exposições, em Salvador, vai receber diversos artistas para celebrar o São Pedro. Serão mais de 30 atrações, com shows no palco principal, pranchão e no coreto.



Grandes nomes como Simone Mendes, Calcinha Preta, Wesley Safadão, Leo Santana, Parangolé e Xand Avião animam o evento.

Confira a programação e ordem oficial dos shows:

28 de junho (sexta)

Pedro Libe

Raphaela Santos

Tay Agazzi (Pranchão)

Lincoln Senna

Seu Maxixe (Pranchão)

Simone Mendes

As Nandas (Pranchão)

Kevi Jonny

Alice Moraes (Pranchão)

Calcinha Preta

29 de junho (sábado)

Péricles & Leonardo

Dan Valente

Jow (Pranchão)

Iguinho & Lulinha

Luana Matos (Pranchão)

Jeanne Lima

Cícero Dantas (Pranchão)

Wesley Safadão

Me Siga (Pranchão)

Parangolé

30 de junho (domingo)

JM Puxado

Rafa e Pipo

Silvanno Salles

Hiago Sacramento (Pranchão)

Daniela Mercury

André & Mauro (Pranchão)

Xand Avião

Forró Saborear (Pranchão)

Timbalada

1º de julho (segunda)

Caviar com Rapadura

Flávio José

Leo Estakazero

Rodes Torres (Pranchão)

Mari Fernandez

Berguinho (Pranchão)

Nattan

Tio Barnabé (Pranchão)

Jonas Esticado

2 de julho (terça)

Forró dos Plays

Vitor Fernandes

Manu Bahtidão

Péricles & Leonardo (Pranchão)

Henry Freitas

Jow (Pranchão)

Leo Santana

La Fúria (Pranchão)

Pablo