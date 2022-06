Arraiá do A TARDE 2022 - 10

O Arraiá do A TARDE desembarca em Amargosa, no centro-sul baiano, onde ocorre uma das mais tradicionais festas de São João do estado. Neste ano, o tema será "De Volta ao Forró" para celebrar a retomada do festejo junino após os dois anos de ausência por conta da pandemia de Covid-19.

João Gomes, Elba Ramalho, Flávio José, Calcinha Preta, Tierry e muitos outros estão confirmados para animar a famosa vila da Praça do Bosque.



Bote seu licor pra gelar, acenda a fogueira e venha curtir com o ARRAIÁ DO A TARDE 2022.

