Você concorda? Público opina sobre mistura de ritmos no São João

Chegada de novos gêneros musicais para as festas juninas é um tema polêmico e que divide opiniões - Foto: Reprodução

O primeiro 'sextou' das comemorações juninas no Parque de Exposições, em Salvador, ficou para a história. Com uma das grades mais diversificadas de todas as edições, indo do arrocha e pagodão ao axé e forró, a sexta-feira, 14, conseguiu atrair públicos diferentes e uni-los em um só lugar. Mas o que será que a galera está achando dessa mistura de ritmos?

>>> Espaço de artesanato chama a atenção de público no Parque

A chegada de novos gêneros musicais para as festas juninas é um tema polêmico e que divide opiniões. Mas discordando ou apoiando, a galera está descendo para curtir do mesmo jeito.

Para Maria Eduarda, moradora de Itapuã, é bom ter várias atrações distintas. "Devido ao fato de estarmos na Bahia, que é um lugar de diversidade imensa, acho legal, bacana essa diversidade, até porque dá oportunidade para diversos tipos de cantores", contou.

João Vitor é do Parque São Cristóvão e concorda que outros ritmos estejam presentes nos festejos juninos. Na visão dele, por ser um evento grande, é preciso variar para agradar a todos.

“Acho ‘da hora’ porque é bom a diversidade de banda, não ser só um ritmo, porque nem todo mundo tem o mesmo gosto, é bom ter uma diversidade que agrada todo mundo em geral, ainda mais que no ano passado teve mais de 100 mil pessoas aqui, e não é todo mundo que vai ter o mesmo gosto, é bom ter uma diversidade”, defendeu ele.

Ao contrário deles, André, que é morador de Boa Viagem, discorda. Para ele, o forró é tradição no São João e deve ser preservado.

“Eu acho que São João é São João. E Carnaval é Carnaval. Não tem uma coisa a ver com a outra. Eu acho que é importante que o São João tenha as músicas de São João”, opinou.