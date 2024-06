Saúde na Contemporaneidade: tema é debatido dentro do TJBA | A TARDE

Um seminário para abordar Saúde na Contemporaneidade promovido pelo Tribunal de Justiça da Bahia (TJBA), por meio do Comitê Gestor Local de Atenção Integral à Saúde dos Magistrados e dos Servidores, em parceria com a Universidade Corporativa Ministro Hermes Lima (Unicorp), a Rede D’Or e o Hospital Aliança, reuniu magistrados, servidores e colaboradores no auditório do Tribunal, na última quarta-feira, dia 05, com as presenças dos Desembargadores Mário Albiani Júnior e Jatahy Júnior.

Na programação do evento que visa fomentar ações educativas, pedagógicas e de capacitação de magistrados e servidores, temas ligados à saúde física e mental foram debatidos, tendo a abertura sido feita pelo médico hepatologista e diretor do Hospital Aliança, Dr. Raymundo Paraná, também pesquisador pela Universidade Federal da Bahia (UFBA) e pelo Instituto D’OR (IDOR), que alertou sobre os riscos do consumo indiscriminado de suplementos, chás e vitaminas.

Além do especialista, médicos de referência e que fazem parte do H. Aliança Rede D’Or palestraram como, Dr. Samuel Juncal, coordenador do Serviço de Urologia, Dr. Osmário Sales, coordenador do setor de Endocrinologia, Dra. Luciana Vieira Lopes, coordenadora médica da maternidade, a endocrinologista Dra. Reine Marie Fonseca, Dra. Lorena Azi, coordenadora do serviço de psiquiatria hospitalar da Regional Bahia, o neurologista Dr. Daniel Azevedo, e Dra. Christiane Santana, médica geriatra, abordando os temas: prevenção do câncer de próstata, prevenção do câncer de mama e colo de útero, reposição hormonal, como diagnosticar e tratar Transtorno do Espectro Autista (TEA), como suspeitar precocemente de casos como pânico e depressão e, também, saúde mental e física do Idoso para um envelhecimento de forma saudável.

