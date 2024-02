SEC convoca candidatos aprovados a professor da Educação Profissional | A TARDE

A Secretaria da Educação do Estado (SEC) publicou, no Diário Oficial desta quarta-feira, 7, a convocação de 45 candidatos aprovados no processo seletivo simplificado para professor da Educação Profissional, do Edital SEC n° 18/2022.

Os convocados, que atuarão sob o Regime Especial de Direito Administrativo (Reda), devem entregar a documentação entre os dias 7 e 26 de fevereiro.

De acordo com a SEC, os candidatos precisam ficar atento aos prazos e requisitos especificados no edital para completar os procedimentos necessários à contratação, a exemplo da documentação.

Os documentos requeridos incluem, por exemplo, o diploma do Ensino Médio; de identificação (RG, CPF, certidão de nascimento/casamento); e comprovantes de residência.

Os aprovados podem enviar a documentação para o e-mail [email protected], para análise preliminar pela Coordenação de Provimento e Movimentação.

Eles atuarão no interior do Estado devem comparecer aos Núcleos Territoriais de Educação (NTE) com os originais e cópias dos documentos exigidos.

Já os selecionados para a capital devem se apresentar na sede da SEC, localizada na Avenida Luiz Viana Filho, nº 550, 5ª Avenida, Centro Administrativo da Bahia – CAB, 1º andar, sala 121, portando os documentos necessários.