Seca atinge 96% da Bahia e alcança maior extensão em um ano

A seca avançou na Bahia entre agosto e setembro, atingindo 96% do território baiano, ante 94% no mês anterior. Os dados são do Monitor de Secas, coordenado pela Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico (ANA), e mostram também o agravamento da intensidade do fenômeno: a área com seca grave passou de 36% para 47% do estado no período.

A extensão territorial afetada é a maior registrada na Bahia desde setembro de 2025, enquanto a proporção sob seca grave representa a condição mais severa desde janeiro deste ano.

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Seca grave avança no território baiano

Em setembro, quase metade do território baiano estava sob condição de seca grave, segundo o Monitor de Secas. Em agosto, essa classificação abrangia 36% do estado.

O cenário da Bahia acompanha a situação do Nordeste, região com maior percentual de área afetada pela seca no país. Entre agosto e setembro, o fenômeno atingiu 96% da região. Em agosto, o Nordeste já apresentava o quadro mais severo entre as cinco regiões monitoradas, com seca grave em 28% de sua extensão.

Bahia está entre os estados com maior área afetada

Na comparação da área absoluta atingida pela seca em agosto, a Bahia ocupou a quarta posição entre as unidades da Federação, atrás do Amazonas, do Pará e de Minas Gerais, e à frente do Maranhão.

Em setembro, dez unidades da Federação registraram seca em todo o território: Acre, Alagoas, Amapá, Distrito Federal, Espírito Santo, Maranhão, Piauí, Roraima, Sergipe e Tocantins. A Bahia não integra esse grupo, mas registrou aumento tanto da área afetada quanto da parcela classificada como seca grave.

No balanço nacional, a severidade da seca aumentou em 14 unidades da Federação entre agosto e setembro, incluindo a Bahia. Em outros seis estados, o fenômeno se abrandou, enquanto em quatro permaneceu estável. Os três estados da Região Sul continuaram livres de seca.