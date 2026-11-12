Seca castiga 172 municípios baianos entre 2023 e 2025

Dos 417 municípios baianos, quase metade (172) foram afetados pela seca como condição climática extrema entre 2023 e 2025. Segundo dados da Pesquisa de Informações Básicas Municipais (Munic) 2025, do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), o fenômeno foi o impacto ambiental mais citado.

Hoje, 83 municípios estão em situação de emergência por estiagem e outros três por seca, de acordo com a União dos Municípios da Bahia (UPB). A pesquisa apontou crescimento de 2,3% no número de municípios que relataram impacto ambiental. Entre 2023 e 2025, foram 316 cidades, contra 309 no período de 2018 a 2020.

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Maior percentual

A Bahia teve o 11º maior percentual (75,8%) entre os estados brasileiros, mas ainda abaixo do registrado entre 2015 e 2017, quando 371 municípios (89%) relataram algum impacto.

Depois da seca, o desmatamento foi o impacto mais citado, com 111 registros, seguido pela destinação inadequada de esgoto, apontada em 92 cidades.

Para o presidente da UPB e prefeito de Andaraí, Wilson Cardoso, o cenário atual “é um reflexo das mudanças climáticas que estamos vivendo e os municípios buscam formas de conviver.”

Ainda segundo ele, a entidade tem articulado com os governos estadual e federal ações para ampliar o acesso à água potável e garantir a segurança alimentar da população. Com a influência do El Niño, Cardoso afirma que há uma preocupação sobre o aumento no número de municípios em situação de emergência.

Ele informou ainda que a UPB tem dialogado com a Companhia Nacional de Abastecimento (Conab) e a Companhia de Desenvolvimento e Ação Regional (CAR) para garantir alimentação animal e evitar perdas nos rebanhos de pequenos produtores.

Para o titular da Superintendência de Proteção e Defesa Civil da Bahia (Sudec), Osny Bonfim, o enfrentamento dos efeitos da seca exige medidas permanentes de preparação e convivência com o semiárido, cerca de 85% do território baiano.

Bonfim pontua que o estado mantém ações de fortalecimento da Defesa Civil, monitoramento climático e meteorológico, ampliação de tecnologias de captação e armazenamento de água da chuva e aceleração de obras de infraestrutura. “A Bahia está avançada, mas são necessárias ações que mudarão o perfil do semiárido”. Entre as iniciativas citadas pelo superintendente estão programas voltados à produção e à convivência com o semiárido, como o P

* Sob a supervisão da editora Meire Oliveira