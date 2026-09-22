Secretaria de Educação entrega modernização do CPM Dona Leonor Calmon, em Salvador

A Secretaria da Educação do Estado (SEC) entregou, nesta terça-feira (22), a modernização do Colégio da Polícia Militar (CPM) Dona Leonor Calmon, no bairro da Fazenda Grande II, em Salvador. Entre os espaços modernizados, estão 14 salas, sendo 13 de aula e uma de Atendimento Educacional Especializado (AEE), laboratório de Ciências, biblioteca, sala de núcleo psicossocial, teatro e restaurante estudantil.

A obra incluiu, ainda, a reforma e cobertura da quadra, implantação de vestiário e guarita, além da instalação de subestação e de usina solar fotovoltaica. O colégio atende a mais de 790 estudantes dos ensinos Fundamental e Médio.

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A importância da entrega foi ressaltada pelo secretário da Educação da Bahia, Marcius Gomes.

“São mais de 730 unidades escolares reformadas e ampliadas com grandes investimentos. Dentro destas estruturas, nós temos sonhos de meninos e meninas que, geralmente, vêm de classes sociais mais vulneráveis, de bairros populares e que acreditam ser a educação a melhor ferramenta de transformação para a sua vida. Então, quando a gente celebra e faz uma entrega desta, ela vem movida por sonhos e expectativas.”

Para Esther Araújo, 15 anos, da 1ª série do Ensino Médio, que estuda há cinco anos na unidade, a nova estrutura vai estimular o aprendizado. “Estas mudanças na infraestrutura fazem os alunos se sentirem mais estimulados”, afirmou. Davi Amorim, 18 anos, da 3ª série do Ensino Médio, comentou que se sente mais confortável na escola depois da modernização. "Agora, temos salas climatizadas, laboratório equipado, teatro, restaurante e uma quadra coberta, que já estamos utilizando.”

A recepcionista Eliana dos Santos, que atua há 30 anos na escola, também falou sobre sua satisfação em ver a unidade requalificada. “Qualquer reforma que seja para o benefício da escola e dos estudantes é merecida”, ressaltou.