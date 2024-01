Secretário Werner exalta trabalho em conjunto das polícias | A TARDE

O secretário de segurança pública (SSP-BA), Marcelo Werner, exaltou o trabalho da Força Integrada de Combate ao Crime Organizado (FICCO-BA), firmada no ano passado e que, segundo ele, já alcançou ao menos 33 lideranças criminosas, incluindo em outros estados.

Leia mais:

>> Vídeo: criminoso mais procurado da Bahia é preso em SP

>> Líder de facção que se escondia na Bolívia é preso; saiba quem é

>> Facções do Rio-SP disputam terreno na Bahia e formam alianças; entenda

>> Líder do BDM no recôncavo é preso no interior de São Paulo; veja



"A gente conseguiu implementar esse ano (ano passado) a Força Integrada de Combate à Criminalidade, onde policiais federais, civis e militares atuam diretamente. Nós conseguimos, a partir, inclusive, dessa interlocução, alcançar 33 lideranças das facções criminosas do nosso estado, sendo algumas dessas fora do estado, que estavam escondidas no sul, no sudeste", disse ao Grupo A TARDE durante o cortejo da Lavagem do Senhor do Bonfim, na manhã desta quinta-feira, 11.



O chefe da pasta ainda salientou a parceria da PRF no combate ao crime organizado através das fronteiras.

"Importante também uma interlocução feita com a Polícia Rodoviária Federal, que já integrou também, mas que fez operações pontuais das nossas fronteiras para que houvesse a interrupção do tráfico de drogas, de armas ou, pelo menos, outro trabalho mais intenso das nossas fronteiras. Isso tudo ajuda porque a gente sabe que as facções organizadas não estão restritas à Bahia. Ao contrário, nós sofremos no ano passado por conta, justamente, dessa associação, trazendo uma cultura, uma política de terror e do medo de facções do sudeste para o nosso estado. É de suma importância essas ações que estão sendo capitaneadas pelo Ministério da Justiça e a gente também, em âmbito local, cada vez mais se fortalecendo juntos", pontuou.