MODERNIZAÇÃO

Sefaz-BA oferece mais de 80 serviços pelo chatbot do WhatsApp; confira

Atendimento digital está disponível no site oficial da Secretária da Fazenda

Gustavo Nascimento

Por Gustavo Nascimento

08/01/2026 - 18:02 h
Atendimento pode ser feito digitalmente pelo site oficial da Sefaz-BA
A Secretaria da Fazenda do Estado (Sefaz-Ba) já conta com mais de 80 serviços disponíveis a partir do chatbot integrado ao WhatsApp. Entre as funcionalidades que a ferramenta oferece está a possibilidade de realizar consultas, emissões de documentos e serviços cadastrais.

Os serviços abrangem desde demandas de grande volume, como emissão de Documento de Arrecadação Estadual (DAE) do IPVA, consulta à situação cadastral, isenções diversas, parcelamentos, consultas de documentos fiscais e ações relacionadas à Nota Premiada Bahia, até procedimentos especializados, como peticionamento eletrônico.

Confira alguns dos serviços disponíveis

  • Nota Premiada Bahia;
  • Preço da Hora Bahia;
  • Emissão de DAE - IPVA Notificado;
  • Emissão de DAE - IPVA sem Notificação;
  • Senha de Internet – Solicitação;
  • Cadastro para Produtor Rural;
  • Cadastro – Situação Cadastral da Inscrição Estadual;
  • Retificação de DAE;
  • Restituição de ICMS;
  • Restituição de IPVA;
  • NFA-e (Nota Fiscal Avulsa Eletrônica) – Emissão ;
  • Parcelamento de DE (Débito Declarado);
  • Cadastro no DT-e (Domicílio Tributário Eletrônico);
  • Nota Premiada – Alteração Cadastral.

Saiba como utilizar o chatbot

Para ter acesso ao chatbot, é preciso acessar o site www.sefaz.ba.gov.br e clicar no ícone do WhatsApp, que fica localizado no canto inferior direito da página. Depois de ser redirecionado para o aplicativo, o usuário tem que escolher a opção de atendimento desejada e seguir as instruções apresentadas pela assistente virtual.

O menu do chatbot é organizado por temas, o que permite ao usuário localizar rapidamente o serviço desejado. Áreas como IPVA, Cadastro, Isenções, Parcelamentos, Documentos Fiscais, Nota Premiada Bahia, Preço da Hora Bahia, Restituições, entre outras, foram estruturadas para garantir navegação intuitiva e respostas imediatas.

x