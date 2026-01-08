MODERNIZAÇÃO
Sefaz-BA oferece mais de 80 serviços pelo chatbot do WhatsApp; confira
Atendimento digital está disponível no site oficial da Secretária da Fazenda
Por Gustavo Nascimento
A Secretaria da Fazenda do Estado (Sefaz-Ba) já conta com mais de 80 serviços disponíveis a partir do chatbot integrado ao WhatsApp. Entre as funcionalidades que a ferramenta oferece está a possibilidade de realizar consultas, emissões de documentos e serviços cadastrais.
Os serviços abrangem desde demandas de grande volume, como emissão de Documento de Arrecadação Estadual (DAE) do IPVA, consulta à situação cadastral, isenções diversas, parcelamentos, consultas de documentos fiscais e ações relacionadas à Nota Premiada Bahia, até procedimentos especializados, como peticionamento eletrônico.
Confira alguns dos serviços disponíveis
- Nota Premiada Bahia;
- Preço da Hora Bahia;
- Emissão de DAE - IPVA Notificado;
- Emissão de DAE - IPVA sem Notificação;
- Senha de Internet – Solicitação;
- Cadastro para Produtor Rural;
- Cadastro – Situação Cadastral da Inscrição Estadual;
- Retificação de DAE;
- Restituição de ICMS;
- Restituição de IPVA;
- NFA-e (Nota Fiscal Avulsa Eletrônica) – Emissão ;
- Parcelamento de DE (Débito Declarado);
- Cadastro no DT-e (Domicílio Tributário Eletrônico);
- Nota Premiada – Alteração Cadastral.
Saiba como utilizar o chatbot
Para ter acesso ao chatbot, é preciso acessar o site www.sefaz.ba.gov.br e clicar no ícone do WhatsApp, que fica localizado no canto inferior direito da página. Depois de ser redirecionado para o aplicativo, o usuário tem que escolher a opção de atendimento desejada e seguir as instruções apresentadas pela assistente virtual.
O menu do chatbot é organizado por temas, o que permite ao usuário localizar rapidamente o serviço desejado. Áreas como IPVA, Cadastro, Isenções, Parcelamentos, Documentos Fiscais, Nota Premiada Bahia, Preço da Hora Bahia, Restituições, entre outras, foram estruturadas para garantir navegação intuitiva e respostas imediatas.
