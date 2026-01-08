Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > POLÍTICA
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

8 DE JANEIRO

8/1 na Bahia: Esquerda reage e pressiona contra anistia a golpistas

Políticos baianos de esquerda se manifestaram através das redes sociais

Yuri Abreu

Por Yuri Abreu

08/01/2026 - 10:26 h | Atualizada em 08/01/2026 - 10:59
Atentado golpista na sede dos Três Poderes
Atentado golpista na sede dos Três Poderes -

Os três anos do 8 de Janeiro, relembrados nesta quinta-feira com diversos atos em Brasília e outras capitais do país, mobilizou também os políticos baianos do segmento da esquerda, nas redes sociais.

A maior parte das manifestações, além de relembrar a data, ressaltou que o país não deve dar continuidade ao projeto de lei da anistia, aprovado pelo Congresso Nacional em dezembro passado, mas que deve ser vetado pelo presidente Lula (PT).

Tudo sobre Política em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

No Instagram, um dos que se manifestou foi o senador Jaques Wagner (PT-BA). Ele postou um vídeo em que concede entrevista ao programa "Sem Censura", da TV Brasil, em que ele relembra os fatos ocorridos.

Leia Também:

8 de janeiro: Cidade da Bahia tem feriado e motivo surpreende
8 de janeiro: após três anos, Memorial da Democracia não saiu do papel
Jerônimo cita força do 2 de Julho ao relembrar ataques do 8 de janeiro
8 de Janeiro: Três anos após invasão, Lula decide sobre pena de Bolsonaro

Na legenda da postagem, o parlamentar escreveu que lembrar do ocorrido, hoje, não é remoer o passado, mas um marco de resistência do regime democrático do país.

"A democracia é o caminho do meio e o que aconteceu no 8/1 de 2023 foi um ato extremista, uma clara tentativa de golpe de Estado. Lembrar do ocorrido hoje não é remoer o passado: é um marco de resistência do nosso regime democrático. Vamos virar essa página, sem esquecê-la, e seguir com o trabalho que promove justiça social e melhora a vida do povo brasileiro", afirmou o senador.

Ver essa foto no Instagram

Um post compartilhado por Jaques Wagner (@jaqueswagner)

Sem anistia

Outro político de esquerda da Bahia que usou as plataformas digitais foi o deputado federal Valmir Assunção (PT-BA). Em curta postagem no X (antigo Twitter), ele afirmou que a democracia é inegociável, além pedir que não haja anistia aos responsáveis pelos ataques de 8 de Janeiro.

Sem democracia não há evolução, diz Lídice

A líder da bancada baiana na Câmara, Lídice da Mata (PSB-BA), afirmou pelo Instagram que defender a democracia é "honrar quem veio antes de nós e proteger o futuro das próximas gerações".

Ver essa foto no Instagram

Um post compartilhado por Lídice da Mata (@lidicedamata)

Lembrar para que não se repita

A também deputada federal, Alice Portugal (PCdoB-BA), afirmou que o 8 de Janeiro é uma data que jamais deveria ser esquecida. Além disso, que a democracia, apesar do ataque, resistiu e seguirá viva.

Ver essa foto no Instagram

Um post compartilhado por Alice Portugal (@aliceportugal)

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

8 de janeiro alice portugal Bahia JAQUES WAGNER Lídice da Mata Política Valmir Assunção

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Atentado golpista na sede dos Três Poderes
Play

8 de janeiro: Jerônimo Rodrigues surge ao lado de Lula no Planalto

Atentado golpista na sede dos Três Poderes
Play

Hilton Coelho queima bandeira dos EUA em protesto; assista

Atentado golpista na sede dos Três Poderes
Play

Em vídeo, Milei reage a ataque dos EUA à Venezuela com críticas a Lula

Atentado golpista na sede dos Três Poderes
Play

Vereadores se envolvem em briga durante festa no mar

x