8/1 na Bahia: Esquerda reage e pressiona contra anistia a golpistas

Atentado golpista na sede dos Três Poderes

Os três anos do 8 de Janeiro, relembrados nesta quinta-feira com diversos atos em Brasília e outras capitais do país, mobilizou também os políticos baianos do segmento da esquerda, nas redes sociais.

A maior parte das manifestações, além de relembrar a data, ressaltou que o país não deve dar continuidade ao projeto de lei da anistia, aprovado pelo Congresso Nacional em dezembro passado, mas que deve ser vetado pelo presidente Lula (PT).

No Instagram, um dos que se manifestou foi o senador Jaques Wagner (PT-BA). Ele postou um vídeo em que concede entrevista ao programa "Sem Censura", da TV Brasil, em que ele relembra os fatos ocorridos.

Na legenda da postagem, o parlamentar escreveu que lembrar do ocorrido, hoje, não é remoer o passado, mas um marco de resistência do regime democrático do país.

"A democracia é o caminho do meio e o que aconteceu no 8/1 de 2023 foi um ato extremista, uma clara tentativa de golpe de Estado. Lembrar do ocorrido hoje não é remoer o passado: é um marco de resistência do nosso regime democrático. Vamos virar essa página, sem esquecê-la, e seguir com o trabalho que promove justiça social e melhora a vida do povo brasileiro", afirmou o senador.

Sem anistia

Outro político de esquerda da Bahia que usou as plataformas digitais foi o deputado federal Valmir Assunção (PT-BA). Em curta postagem no X (antigo Twitter), ele afirmou que a democracia é inegociável, além pedir que não haja anistia aos responsáveis pelos ataques de 8 de Janeiro.

Democracia é inegociável. Sem anistia a golpista! #DemocraciaSempre — Valmir Assunção (@DepValmir) January 8, 2026

Sem democracia não há evolução, diz Lídice

A líder da bancada baiana na Câmara, Lídice da Mata (PSB-BA), afirmou pelo Instagram que defender a democracia é "honrar quem veio antes de nós e proteger o futuro das próximas gerações".

Lembrar para que não se repita

A também deputada federal, Alice Portugal (PCdoB-BA), afirmou que o 8 de Janeiro é uma data que jamais deveria ser esquecida. Além disso, que a democracia, apesar do ataque, resistiu e seguirá viva.