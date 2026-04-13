SEM ÁGUA
Seis cidades baianas ficarão sem água nesta segunda-feira; veja lista
Suspensão do fornecimento de água ocorre para possibilitar a execução de serviços de uma obra
Seis municípios baianos terão o fornecimento de água interrompido temporariamente a partir das 8h desta segunda-feira, 13.
A suspensão ocorre para possibilitar a execução de serviços da obra de ampliação do sistema integrado de abastecimento da região.
Os trabalhos incluem a instalação de novos equipamentos na área de captação de água no Lago de Pedra do Cavalo.
O abastecimento de água deverá ser gradativamente regularizado a partir do final da tarde.
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Após a conclusão dos serviços, será possível encher novamente toda a rede distribuidora da região.
A Empresa Baiana de Águas e Saneamento (Embasa) orienta que os moradores armazenem previamente água nos reservatórios domiciliares, evitando usos que possam ser adiados até que o abastecimento seja normalizado.
O fornecimento será normalizado no prazo de até 48 horas após a conclusão dos trabalhos.
Confira as cidades que terão o abastecimento de água afetado:
- Feira de Santana
- Conceição da Feira
- São Gonçalo dos Campos
- Tanquinho
- Santa Bárbara
- Santanópolis
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