Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > BAHIA
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

SEM ÁGUA

Seis cidades baianas ficarão sem água nesta segunda-feira; veja lista

Suspensão do fornecimento de água ocorre para possibilitar a execução de serviços de uma obra

Edvaldo Sales
Por

Siga o A TARDE no Google

Google icon
Suspensão do fornecimento de água ocorre para possibilitar a execução de serviços de uma obra
Suspensão do fornecimento de água ocorre para possibilitar a execução de serviços de uma obra -

Seis municípios baianos terão o fornecimento de água interrompido temporariamente a partir das 8h desta segunda-feira, 13.

A suspensão ocorre para possibilitar a execução de serviços da obra de ampliação do sistema integrado de abastecimento da região.

Tudo sobre Bahia em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

Os trabalhos incluem a instalação de novos equipamentos na área de captação de água no Lago de Pedra do Cavalo.

O abastecimento de água deverá ser gradativamente regularizado a partir do final da tarde.

Leia Também:

Embasa busca autorização para empréstimo bilionário
CERB e Embasa fazem ações de destaque na Fenagro 2025
Embasa investe R$ 32 milhões em recuperação de sistema de abastecimento da RMS

Após a conclusão dos serviços, será possível encher novamente toda a rede distribuidora da região.

A Empresa Baiana de Águas e Saneamento (Embasa) orienta que os moradores armazenem previamente água nos reservatórios domiciliares, evitando usos que possam ser adiados até que o abastecimento seja normalizado.

O fornecimento será normalizado no prazo de até 48 horas após a conclusão dos trabalhos.

Confira as cidades que terão o abastecimento de água afetado:

  • Feira de Santana
  • Conceição da Feira
  • São Gonçalo dos Campos
  • Tanquinho
  • Santa Bárbara
  • Santanópolis

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

água Embasa feira de santana

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Suspensão do fornecimento de água ocorre para possibilitar a execução de serviços de uma obra
Play

Ponte Salvador-Itaparica: quanto tempo levará a travessia de carro?

Suspensão do fornecimento de água ocorre para possibilitar a execução de serviços de uma obra
Play

Caso Itambé: motorista teria se desentendido com passageiros e deixado local do acidente

Suspensão do fornecimento de água ocorre para possibilitar a execução de serviços de uma obra
Play

Lula e Jerônimo vistoriam obras do VLT de Salvador e autorizam expansão do modal

Suspensão do fornecimento de água ocorre para possibilitar a execução de serviços de uma obra
Play

Entenda como agia quadrilha que unia furtos a joalherias, golpes e tráfico

x