Seis cidades baianas ficarão sem água nesta segunda-feira; veja lista

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Suspensão do fornecimento de água ocorre para possibilitar a execução de serviços de uma obra - Foto: Freepik

Seis municípios baianos terão o fornecimento de água interrompido temporariamente a partir das 8h desta segunda-feira, 13.

A suspensão ocorre para possibilitar a execução de serviços da obra de ampliação do sistema integrado de abastecimento da região.

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Os trabalhos incluem a instalação de novos equipamentos na área de captação de água no Lago de Pedra do Cavalo.

O abastecimento de água deverá ser gradativamente regularizado a partir do final da tarde.

Após a conclusão dos serviços, será possível encher novamente toda a rede distribuidora da região.

A Empresa Baiana de Águas e Saneamento (Embasa) orienta que os moradores armazenem previamente água nos reservatórios domiciliares, evitando usos que possam ser adiados até que o abastecimento seja normalizado.

O fornecimento será normalizado no prazo de até 48 horas após a conclusão dos trabalhos.

Confira as cidades que terão o abastecimento de água afetado: