Servidora pública é encontrada morta após sumiço no interior baiano

- Foto: Reprodução | Redes Sociais

A servidora pública Camila Simão Dantas foi encontrada morta, nesta segunda-feira (9), na Praia de Coroa Vermelha, na cidade de Santa Cruz Cabrália, no interior da Bahia. A vítima estava sumida desde o último sábado (7).

Na última vez que foi vista, a vítima estava acompanhada de um homem não identificado, no bairro Casas Novas.

O caso é tratado como homicídio pela Polícia Civil, mas não há indícios da autoria do crime até então, segundo apuração do Portal MASSA!.

Leia também:

>> Cinco policiais morreram em acidentes brutais na Bahia em 2024; veja

>> Suposto namorado de Gugu é alvo de decisão polêmica da Justiça

>> Mulher é queimada viva por marido após descobrir abuso de filhas

Carreira

Ela, que tinha 27 anos, atuava na Defesa Civil de Porto Seguro, no extremo sul do estado, e o que se sabe é que o corpo estava com marcas de tiros e facada.

Por meio de comunicado oficial nas redes sociais, o prefeito de Porto Seguro, Jânio Natal, pontuou que a mãe de Camila, Lucidalva Simão Dantas, também é servidora da Secretaria de Assistência Social.

Segundo a PC-BA, o assassinato aconteceu em Porto Seguro. Neste momento, a autoria e a motivação do crime são investigadas pela delegacia da cidade.