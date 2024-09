Cinco policiais morreram em acidentes brutais na Bahia em 2024; veja

- Foto: Reprodução | Redes Sociais

A morte de Clodoaldo Domingues de Oliveira Neto, capitão da Polícia Militar da Bahia (CIPM), nesta segunda-feira (9), está inserida no conglomerado de óbitos por acidentes brutais nas estradas do estado, conforme levantamento feito pelo Portal MASSA!.

O fato é comum, por exemplo, no sudoeste baiano. Além da vítima, lotada na 79ª Companhia Independente da Polícia Militar (CIPM/Poções), há pouco menos de dois meses, o também capitão da PM, Erlon Nascimento Silva, faleceu devido a um acidente.

Ele estava em uma motocicleta quando caiu e foi atropelado por um veículo de grande porte. A vítima, de 42 anos, passava pelo trecho entre os municípios de Jequié e Manoel Vitorino.

Já no dia 21 de julho, Walteir dos Santos Mota, de 41 anos, lotado no 3° Pelotão da Companhia Independente de Polícia de Guarda (CIGPD), morreu ao se chocar com uma motocicleta, na cidade de Valença.

Acidente com a família

O major Comandante da 85ª CIPM de Luis Eduardo Magalhães, Pedro Paulo, de 49 anos, morreu ao lado da companheira, a enfermeira Cintya Paloma Moreira Carvalho, de 38, em fevereiro.

Eles tinham como destino Salvador, onde visitariam os familiares, quando foram atingidos por uma carreta. O casal estava na BR-242, na Serra da Piragiba, no oeste.

Major Pedro Paulo e a esposa Cintya Paloma morreram em fevereiro | Foto: Reprodução | Redes Sociais

Um mês antes, após uma batida entre um ônibus e uma carreta no trecho da Vitória da Conquista, na BR-116, o soldado Núbio Brito de Oliveira, da 80ª CIPM, na cidade de Cândido Sales, não resistiu aos ferimentos e também foi a óbito.