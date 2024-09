Moraes determina que PF analise resposta do X sobre perfis suspensos

Ministro Alexandre de Moraes, STF - Foto: Rosinei Coutinho | STF

O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), determinou análise da Polícia Federal (PF) sobre a justificativa apresentada pelo X para permitir que perfis suspensos por ordem judicial continuem a fazer transmissões ao vivo na plataforma.

A medida, atende a um pedido do Procuradoria-Geral da República (PGR), que apresentou um inquérito para apurar a suposta prática dos delitos de obstrução à Justiça, organização criminosa e incitação ao crime por parte do empresário Elon Musk, dono do X.

A solicitação apresentada pelo procurador-geral Paulo Gonet, busca verificar as explicações técnicas apresentadas pela rede social sobre a suspensão dos perfis, antes da decisão de Moraes para embargar a operação da plataforma no país.

Em abril, a PGR havia pedido ao STF providências para que os representantes do X no Brasil informassem se Musk autorizou a publicação de postagens em perfis suspensos por determinação judicial.



A PGR também queria saber sobre eventual reabilitação de perfil que havia sido suspenso por ordem judicial e quem na empresa determinou o ato e quantos e quais perfis teriam sido reativados.

Em resposta, os antigos representantes da empresa na Brasil justificaram que houve uma “falha técnico-operacional” no acesso pelo aplicativo.