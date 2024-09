Elon Musk ataca Alexandre de Moraes no X: “Corrupção extrema”

Elon Musk volta a criticar Alexandre de Moraes - Foto: AFP

O bilionário e dono do X, Elon Musk, voltou a atacar o ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Alexandre de Moraes. Em publicação na plataforma, que está suspensa no país, Musk disse que Moraes queria que a rede social “tomasse atitudes que são ilegais segundo a lei brasileira e ficasse em silência sobre isso”. “Se isso não é corrupção extrema, o que é?”, completou ele.

Os comentários de Musk são referentes a uma nova publicação do perfil Alexandre Files, criado para divulgar “decisões ilegais” do ministro.

Moraes determinou a suspensão do X no Brasil, na última sexta-feira, 30. No entanto, brasileiros que estão no exterior seguem com acesso normal à plataforma.