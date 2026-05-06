Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > BAHIA
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

REDA

Sesab abre inscrições para processo seletivo com 41 vagas de motoristas

Profissionais contratados vão reforçar ações estratégicas de saúde pública

Victoria Isabel
Por

Siga o A TARDE no Google

Google icon
Edital contempla três perfis de atuação
Edital contempla três perfis de atuação - Foto: Freepik

As inscrições para o processo seletivo da Secretaria da Saúde do Estado da Bahia já estão abertas a partir desta quarta-feira, 6. A seleção, realizada por meio do Regime Especial de Direito Administrativo (Reda), oferece 41 vagas para motoristas que irão atuar na capital e em diversos municípios do interior do estado.

Os interessados têm até o dia 21 de maio para se inscrever exclusivamente pelo site oficial. Não há cobrança de taxa em nenhuma etapa do processo.

Tudo sobre Bahia em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

De acordo com a Sesab, os profissionais contratados vão reforçar ações estratégicas de saúde pública, como campanhas de vacinação e o combate às arboviroses, auxiliando no transporte de imunizantes e equipes de saúde por toda a Bahia.

Para participar, é necessário ter nível fundamental completo e Carteira Nacional de Habilitação (CNH) com anotação de atividade remunerada (EAR), emitida há pelo menos um ano, conforme a categoria exigida para cada função.

Edital contempla três perfis de atuação:

  • Motorista I - É exigida CNH categoria B ou superior, com atuação voltada à condução de veículos leves e apoio a atividades de campo.
  • Motorista II - A exigência é CNH categoria D ou superior, ampliando a atuação para transporte de equipes, pacientes e insumos, além de apoio logístico a ações de saúde em todo o estado.
  • Motorista III - É necessária CNH categoria E, com foco na condução de veículos de grande porte e no suporte a operações logísticas mais complexas.

Leia Também:

1526 vagas: veja todos os concursos abertos na Bahia neste momento
Gigante de fertilizantes inicia no Brasil e mira milhares de vagas
Secretaria oferta 40 vagas com salários a partir de R$ 3 mil na Bahia

Vagas estão distribuídas entre os municípios de:

  • Salvador
  • Serrinha
  • Alagoinhas
  • Barreiras
  • Feira de Santana
  • Ilhéus
  • Jacobina
  • Juazeiro
  • Santo Antônio de Jesus
  • Simões Filho
  • Teixeira de Freitas
  • Vitória da Conquista

Todas as informações sobre requisitos, etapas do processo seletivo e cronograma estão disponíveis no edital publicado no Diário Oficial do Estado (DOE) e no site da Sesab, na aba “Processos Seletivos”.

A secretaria também alerta os candidatos para ficarem atentos a possíveis tentativas de fraude, reforçando que não há cobrança de taxas durante o processo seletivo.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

processo seletivo reda sesab

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Edital contempla três perfis de atuação
Play

Vídeo: ex-prefeito explica discussão com PM em evento de grau na Bahia

Edital contempla três perfis de atuação
Play

Prejuízo de R$ 45 milhões: 300 mil pés de maconha são erradicados na Bahia

Edital contempla três perfis de atuação
Play

Kiss & Fly: contra cobrança, deputado entrega requerimento ao presidente da Anac

Edital contempla três perfis de atuação
Play

Minha Casa, Minha Vida garante mais de 100 mil moradias e reduz déficit na Bahia

x