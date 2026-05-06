REDA
Sesab abre inscrições para processo seletivo com 41 vagas de motoristas
Profissionais contratados vão reforçar ações estratégicas de saúde pública
As inscrições para o processo seletivo da Secretaria da Saúde do Estado da Bahia já estão abertas a partir desta quarta-feira, 6. A seleção, realizada por meio do Regime Especial de Direito Administrativo (Reda), oferece 41 vagas para motoristas que irão atuar na capital e em diversos municípios do interior do estado.
Os interessados têm até o dia 21 de maio para se inscrever exclusivamente pelo site oficial. Não há cobrança de taxa em nenhuma etapa do processo.
De acordo com a Sesab, os profissionais contratados vão reforçar ações estratégicas de saúde pública, como campanhas de vacinação e o combate às arboviroses, auxiliando no transporte de imunizantes e equipes de saúde por toda a Bahia.
Para participar, é necessário ter nível fundamental completo e Carteira Nacional de Habilitação (CNH) com anotação de atividade remunerada (EAR), emitida há pelo menos um ano, conforme a categoria exigida para cada função.
Edital contempla três perfis de atuação:
- Motorista I - É exigida CNH categoria B ou superior, com atuação voltada à condução de veículos leves e apoio a atividades de campo.
- Motorista II - A exigência é CNH categoria D ou superior, ampliando a atuação para transporte de equipes, pacientes e insumos, além de apoio logístico a ações de saúde em todo o estado.
- Motorista III - É necessária CNH categoria E, com foco na condução de veículos de grande porte e no suporte a operações logísticas mais complexas.
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Vagas estão distribuídas entre os municípios de:
- Salvador
- Serrinha
- Alagoinhas
- Barreiras
- Feira de Santana
- Ilhéus
- Jacobina
- Juazeiro
- Santo Antônio de Jesus
- Simões Filho
- Teixeira de Freitas
- Vitória da Conquista
Todas as informações sobre requisitos, etapas do processo seletivo e cronograma estão disponíveis no edital publicado no Diário Oficial do Estado (DOE) e no site da Sesab, na aba “Processos Seletivos”.
A secretaria também alerta os candidatos para ficarem atentos a possíveis tentativas de fraude, reforçando que não há cobrança de taxas durante o processo seletivo.
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