Sesab abre inscrições para processo seletivo com 41 vagas de motoristas

As inscrições para o processo seletivo da Secretaria da Saúde do Estado da Bahia já estão abertas a partir desta quarta-feira, 6. A seleção, realizada por meio do Regime Especial de Direito Administrativo (Reda), oferece 41 vagas para motoristas que irão atuar na capital e em diversos municípios do interior do estado.

Os interessados têm até o dia 21 de maio para se inscrever exclusivamente pelo site oficial. Não há cobrança de taxa em nenhuma etapa do processo.

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De acordo com a Sesab, os profissionais contratados vão reforçar ações estratégicas de saúde pública, como campanhas de vacinação e o combate às arboviroses, auxiliando no transporte de imunizantes e equipes de saúde por toda a Bahia.

Para participar, é necessário ter nível fundamental completo e Carteira Nacional de Habilitação (CNH) com anotação de atividade remunerada (EAR), emitida há pelo menos um ano, conforme a categoria exigida para cada função.

Edital contempla três perfis de atuação:

Motorista I - É exigida CNH categoria B ou superior, com atuação voltada à condução de veículos leves e apoio a atividades de campo.

Motorista II - A exigência é CNH categoria D ou superior, ampliando a atuação para transporte de equipes, pacientes e insumos, além de apoio logístico a ações de saúde em todo o estado.

Motorista III - É necessária CNH categoria E, com foco na condução de veículos de grande porte e no suporte a operações logísticas mais complexas.

Vagas estão distribuídas entre os municípios de:

Salvador

Serrinha

Alagoinhas

Barreiras

Feira de Santana

Ilhéus

Jacobina

Juazeiro

Santo Antônio de Jesus

Simões Filho

Teixeira de Freitas

Vitória da Conquista

Todas as informações sobre requisitos, etapas do processo seletivo e cronograma estão disponíveis no edital publicado no Diário Oficial do Estado (DOE) e no site da Sesab, na aba “Processos Seletivos”.

A secretaria também alerta os candidatos para ficarem atentos a possíveis tentativas de fraude, reforçando que não há cobrança de taxas durante o processo seletivo.