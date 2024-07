Sesab contrata hospitais para vítimas de incêndio em fábrica de fogos

Incêndio na fábrica de fogos de Santo Antônio de Jesus - Foto: Reprodução

As secretarias de Saúde (Sesab) e de Justiça e Direitos Humanos (SJDH) contrataram o Hospital Luiz Argolo e Incar para o atendimento especializado para as vítimas e familiares do incêndio na fábrica de fogos, conhecida como "Vardo dos Fogos", em Santo Antônio de Jesus, no Reconcâvo baiano, que aconteceu em 1998, e vitimou 64 pessoas.

A medida é fruto da reunião entre as pastas e integrantes do Instituto 11 de Dezembro, movimento que representa essas pessoas, realizada nesta quinta-feira, 27. Na ocasião, os presentes pleitearam demandas da área de saúde, com vistas ao cumprimento da sentença da Corte Interamericana de Direitos Humanos, determinada pela Defensoria Pública da União (DPU).

Leia também

Para atender a solicitação, a Sesab disponibilizou, por meio dos equipamentos de saúde, os seguintes serviços: psicologia, gastroenterologia, endoscopia, colonoscopia, tomografia, ultrassom, ressonância, cardiologia, endocrinologia, neurologia e otorrinolaringologia para as vítimas e familiares envolvidos no acidente. Os atendimentos, conforme as secretarias, estarão disponíveis a partir do dia 1º de julho.

Além dos citados, as unidades de saúde também ofertará atendimento da atenção primária e de fisioterapia pelo município, custeados por repasse do Governo do Estado; adoção de identificação da demanda judicial nos sistemas de prontuário eletrônico para garantir assistência prioritária às vítimas e familiares; entrega das carteiras do Sistema Único de Saúde (SUS); fortalecimento do diálogo com os demais municípios para melhor acompanhamento das pessoas que não são residentes em Santo Antônio de Jesus; oferta de capacitação e fortalecimento do conhecimento da sentença nas unidades de saúde da região.

Um novo encontro foi agendado para o próximo dia 26 de julho com a Sesab para apresentar os termos da sentença a todas as unidades de saúde da região. Em 30 de agosto, haverá uma nova rodada de conversa para apresentar a avaliação e monitoramento dos serviços prestados.

“A Sesab tem acompanhado de perto todo o processo da sentença e temos buscado caminhos para melhor assistir e atender às demandas colocadas pelo Instituto, seja de situações de eletivas, ou de situações de urgência e emergência. O Governo do Estado está totalmente empenhado no cumprimento das metas e na garantia dos direitos das vítimas dessa tragédia”, destacou a gestora da Sesab, Roberta Santana.



Coordenada pela titular da Sesab, a secretária Roberta Santana, a reunião contou ainda com a participação de equipe técnica da Sesab, da assessora Especial do Gabinete da SJDH, Débora Bomventi, além de representantes da Secretaria Municipal de Saúde de Santo Antônio de Jesus.