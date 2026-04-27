Sete cidades baianas terão abastecimento de água afetado nesta terça

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Será preciso reduzir em 70% o volume de água distribuído - Foto: Ilustrativa | Freepik

Sete cidades baianas terão o abastecimento de água afetado nesta terça-feira, 28, a partir das 8h. Segundo a Embasa, a redução acontecerá para possibilitar a realização de serviços de manutenção preventiva em equipamentos do sistema.

A empresa afirma que será preciso reduzir em 70% o volume de água distribuído aos seguintes municípios:

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Biritinga;

Lamarão;

Serrinha

Conceição do Coité;

Retirolândia.

Além disso, nos municípios de Teofilândia e Barrocas, o abastecimento será mantido, podendo ocorrer oscilações de vazão durante a execução dos serviços.

Retorno do abastecimento

A normalização do abastecimento deve ser retomado no início da tarde da própria terça-feira, com recuperação total em até 48 horas nas cidades afetadas.

O que fazer durante o período?

Para evitar transtornos durante o redução do abastecimento, a Embasa recomenda: