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Sete cidades baianas terão abastecimento de água afetado nesta terça

Interrupção acontece para possibilitar a realização de serviços de manutenção preventiva

Luiza Nascimento
Por

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Será preciso reduzir em 70% o volume de água distribuído
Será preciso reduzir em 70% o volume de água distribuído - Foto: Ilustrativa | Freepik

Sete cidades baianas terão o abastecimento de água afetado nesta terça-feira, 28, a partir das 8h. Segundo a Embasa, a redução acontecerá para possibilitar a realização de serviços de manutenção preventiva em equipamentos do sistema.

A empresa afirma que será preciso reduzir em 70% o volume de água distribuído aos seguintes municípios:

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  • Biritinga;
  • Lamarão;
  • Serrinha;
  • Conceição do Coité;
  • Retirolândia.

Além disso, nos municípios de Teofilândia e Barrocas, o abastecimento será mantido, podendo ocorrer oscilações de vazão durante a execução dos serviços.

Retorno do abastecimento

A normalização do abastecimento deve ser retomado no início da tarde da própria terça-feira, com recuperação total em até 48 horas nas cidades afetadas.

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O que fazer durante o período?

Para evitar transtornos durante o redução do abastecimento, a Embasa recomenda:

  • Armazenamento prévio de água nos imóveis;
  • Adiamento de usos não emergenciais, como lavagem de roupas, até a completa normalização do abastecimento.

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Tags:

água Bahia Embasa

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