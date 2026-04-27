ATENÇÃO!
Sete cidades baianas terão abastecimento de água afetado nesta terça
Interrupção acontece para possibilitar a realização de serviços de manutenção preventiva
Sete cidades baianas terão o abastecimento de água afetado nesta terça-feira, 28, a partir das 8h. Segundo a Embasa, a redução acontecerá para possibilitar a realização de serviços de manutenção preventiva em equipamentos do sistema.
A empresa afirma que será preciso reduzir em 70% o volume de água distribuído aos seguintes municípios:
- Biritinga;
- Lamarão;
- Serrinha;
- Conceição do Coité;
- Retirolândia.
Além disso, nos municípios de Teofilândia e Barrocas, o abastecimento será mantido, podendo ocorrer oscilações de vazão durante a execução dos serviços.
Retorno do abastecimento
A normalização do abastecimento deve ser retomado no início da tarde da própria terça-feira, com recuperação total em até 48 horas nas cidades afetadas.
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O que fazer durante o período?
Para evitar transtornos durante o redução do abastecimento, a Embasa recomenda:
- Armazenamento prévio de água nos imóveis;
- Adiamento de usos não emergenciais, como lavagem de roupas, até a completa normalização do abastecimento.
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