Sete integrantes do BDM e CV são presos em operação na Bahia

As Forças da Segurança da Bahia localizaram na manhã desta quarta-feira, 6, durante a Operação Aláfia, oito integrantes de duas facções criminosas na cidade de Santo Antônio de Jesus, no Recôncavo Baiano. Armas, carregadores e munições foram apreendidos com sete adultos e um adolescente.

Segundo apurações do Portal A TARDE, os sete adultos e os adolescentes são suspeitos de integrar as facções criminosas Comando Vermelho (CV) e Bonde do Maluco (BDM), rivais no crime. Os criminosos estariam prestes a entrar em confronto quando foram surpreendidos pelas autoridades.

Conforme a Secretaria de Segurança Pública (SSP-BA), os grupos atuavam na região do bairro de Santa Terezinha, onde a Polícia apreendeu, no dia 17 de outubro deste ano, cerca de 1 tonelada de maconha, cocaína e crack. Os entorpecentes estavam escondidos em tonéis, que foram enterrados pelos criminosos.

Com os oito criminosos, as equipes apreenderam pistolas, revólveres, carregadores e munições. O grupo é apontado como autor de homicídios contra integrantes de facção rival, na região do Recôncavo Baiano.