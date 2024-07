Sindicato dos rodoviários não descarta paralisação de atividades

Possibilidade de paralisação dos rodoviários ocorre após agressão a motorista - Foto: Denisse Salazar /AG. A TARDE

O Sindicato dos Rodoviários da Bahia (Sindirodoviários) informou, nesta terça-feira, 16, que não descarta uma paralisação das atividades contra a violência aos profissionais do setor.

Na noite desta segunda-feira, 15, um motorista de 54 anos foi espancado no bairro da Fazenda Grande do Retiro, em Salvador. De acordo com testemunhas, a agressão aconteceu após o rodoviário bater em um veículo de passeio.



O homem perdeu três dentes e sofreu ferimentos no rosto. Não há informações sobre o estado atual de saúde dele.