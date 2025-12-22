Sindicatos saem em defesa de reeleição do presidente da Fecomércio

Sindicatos assinam manifesto em defesa da Fecomércio - Foto: Ascom | Fecomércio

Dirigentes de 25 sindicatos assinaram um manifesto de repúdio aos ataques sofridos pelo presidente da Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Estado da Bahia (Fecomércio-BA), Kelsor Fernandes, candidato à reeleição.

O documento divulgado para a imprensa aponta um movimento de tentativa de desgaste de imagem da gestão de Kelsor, no que eles consideram uma tentativa atingir a credibilidade da instituição.

"Entendemos que essas notícias têm como nítido objetivo minar a credibilidade institucional e desgastar a imagem do Presidente Kelsor Fernandes, dirigente que vem conduzindo sua gestão de forma honrada, ética, transparente e visionária, sempre pautado pelo respeito às normas legais, estatutárias e aos interesses maiores das entidades sindicais e do sistema que representa", diz trecho do manifesto.

O texto ainda reforça a solidariedade dos sindicatos ao atual presidente da Fecomércio, sinalizando apoio à reeleição de Kelsor. Para o grupo, a recondução do mandatário assegura a "continuidade de uma gestão responsável".

"Por fim, além de expressarem solidariedade e apoio institucional irrestritos, os sindicatos signatários manifestam, de forma clara e inequívoca, apoio à reeleição do Presidente Kelsor Fernandes, por entenderem que sua permanência na condução da entidade representa a continuidade de uma gestão responsável, moderna, comprometida com a legalidade, a ética e o fortalecimento institucional, em benefício de todo o sistema sindical", diz outro trecho da nota.

Quem assinou o manifesto?

1. SINDICATO DO COMÉRCIO VAREJISTA DE ALAGOINHAS E REGIÃO

2. SINDICATO DOS CONCESSIONÁRIOS E DISTRIBUIDORES DE VEÍCULOS NO ESTADO DA BAHIA

3. SINDICATO DO COMÉRCIO ATACADISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DO ESTADO DA BAHIA

4. SINDICATO DO COMÉRCIO DE VAREJISTA DE FEIRA DE SANTANA

5. SINDICATO DO COMÉRCIO DE IRECÊ E REGIÃO

6. SINDICATO DO COMÉRCIO VAREJISTA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA CIDADE DO SALVADOR

7. SINDICATO DO COMÉRCIO VAREJISTA DE ILHÉUS

8. SINDICATO DO COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS DO ESTADO DA BAHIA

9. SINDICATO DO COMÉRCIO VAREJISTA DE SANTO ANTÔNIO DE JESUS

10. SINDICATO DO COMÉRCIO VAREJISTA DOS FEIRANTES E DOS VENDEDORES AMBULANTES DE ILHÉUS

11. SINDICATO DO COMÉRCIO VAREJISTA E ATACADISTA DE VITÓRIA DA CONQUISTA

12. SINDICATO PATRONAL DO COMÉRCIO DE PAULO AFONSO E REGIÃO

13. SINDICATO DO COMÉRCIO VAREJISTA DE JACOBINA E REGIÃO

14. SINDICATO DO COMÉRCIO VAREJISTA DE RIBEIRA DO POMBAL E REGIÃO

15. SINDICATO DO COMÉRCIO ATACADISTA DE DROGAS E MEDICAMENTOS DO ESTADO DA BAHIA

16. SINDICATO DO COMÉRCIO VAREJISTA DE SANTO AMARO

17. SINDICATO DO COMERCIO VAREJISTA DE EUNAPOLIS

18. SINDICATO DO COMÉRCIO VAREJISTA DE JUAZEIRO

19. SINDICATO DO COMÉRCIO VAREJISTA DO MUNICIPIO DE ITABUNA

20. SINDICATO DO COMÉRCIO VAREJISTA E DOS FEIRANTES DE JEQUIÉ

21. SINDICATO DO COMÉRCIO VAREJISTA DE SENHOR DO BONFIM E REGIÃO - BAHIA

22. SINDICATO DOS REPRESENTANTES COMERCIAIS NO ESTADO DA BAHIA

23. SINDICATO DO COMÉRCIO VAREJISTA DE PORTO SEGURO, SANTA CRUZ DE CABRÁLIA E BELMONTE - SINDESCOBRIMENTO

24. SINDICATO DO COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAL ELÉTRICO E APARELHOS ELETRODOMÉSTICOS DA CIDADE DO SALVADOR

25. SINDICATO DO COMÉRCIO VAREJISTA DE BRUMADO E REGIÃO – SICOMÉRCIO BRUMADO