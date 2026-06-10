NAVEGAÇÃO
Sistema ferry-boat ganha nova embarcação em setembro
Expectativa é a de que nova embarcação contribua para redução de filas
O sistema ferry-boat deve ganhar uma nova embarcação em setembro. A informação foi divulgada pela Secretaria de Infraestrutura da Bahia (Seinfra) ao portal A TARDE, na manhã desta quarta-feira, 10.
A expectativa é a de que o ferry "Panagiotis D" contribua para reduzir as filas da travessia entre Salvador e a Ilha de Itaparica, alvo de constante reclamação por parte dos usuários junto à Internacional Travessias Salvador.
Quando entrar em operação, a embarcação será a maior do sistema, com capacidade para 1.254 passageiros e 168 veículos.
A assinatura do contrato de aquisição junto à empresa HappyFrontier Importação e Exportação Ltda, vencedora da licitação, foi realizada no último dia 26 de maio. O investimento no navio é de R$ 89,4 milhões.
Quais são as embarcações atualmente em operação?
- Zumbi dos Palmares (capacidade para 208 veículos);
- Rio Paraguaçu (capacidade para 50 veículos);
- Pinheiro (capacidade para 50 veículos);
- Ivete Sangalo (capacidade para 60 veículos);
- Maria Bethânia (capacidade para 55 veículos);
- Dorival Caymmi (capacidade para 180 veículos);
- Anna Nery (capacidade para 60 veículos).
Prazos
Conforme a Secretaria, após o pagamento da 1ª parcela, a empresa terá o prazo de até 60 dias para a realização das adaptações e adequações técnicas necessárias ao atendimento das exigências contratuais e normativas da autoridade marítima brasileira.
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"Concluída essa etapa, será realizada vistoria técnica in loco para verificação do cumprimento das exigências previstas no edital e no contrato. Somente após a aprovação técnica da embarcação será autorizado o envio do ferry-boat ao Brasil", informou a pasta, em nota ao portal A TARDE.
A contratação ainda prevê que o fornecedor entregue a embarcação, apta à navegação marítima, com as devidas classificações, no Terminal Marítimo de São Joaquim, em Salvador. A previsão contratual é de que o novo ferry seja entregue até o final do terceiro trimestre deste ano. Ou seja, em setembro, pelo menos três meses antes do início do verão, em dezembro.