Sistema ferry-boat ganha nova embarcação em setembro

O sistema ferry-boat deve ganhar uma nova embarcação em setembro. A informação foi divulgada pela Secretaria de Infraestrutura da Bahia (Seinfra) ao portal A TARDE, na manhã desta quarta-feira, 10.

A expectativa é a de que o ferry "Panagiotis D" contribua para reduzir as filas da travessia entre Salvador e a Ilha de Itaparica, alvo de constante reclamação por parte dos usuários junto à Internacional Travessias Salvador.

Tudo sobre Bahia em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

Quando entrar em operação, a embarcação será a maior do sistema, com capacidade para 1.254 passageiros e 168 veículos.

A assinatura do contrato de aquisição junto à empresa HappyFrontier Importação e Exportação Ltda, vencedora da licitação, foi realizada no último dia 26 de maio. O investimento no navio é de R$ 89,4 milhões.

Quais são as embarcações atualmente em operação?

Zumbi dos Palmares (capacidade para 208 veículos);

Rio Paraguaçu (capacidade para 50 veículos);

Pinheiro (capacidade para 50 veículos);

Ivete Sangalo (capacidade para 60 veículos);

Maria Bethânia (capacidade para 55 veículos);

Dorival Caymmi (capacidade para 180 veículos);

Anna Nery (capacidade para 60 veículos).

Prazos

Conforme a Secretaria, após o pagamento da 1ª parcela, a empresa terá o prazo de até 60 dias para a realização das adaptações e adequações técnicas necessárias ao atendimento das exigências contratuais e normativas da autoridade marítima brasileira.

"Concluída essa etapa, será realizada vistoria técnica in loco para verificação do cumprimento das exigências previstas no edital e no contrato. Somente após a aprovação técnica da embarcação será autorizado o envio do ferry-boat ao Brasil", informou a pasta, em nota ao portal A TARDE.

A contratação ainda prevê que o fornecedor entregue a embarcação, apta à navegação marítima, com as devidas classificações, no Terminal Marítimo de São Joaquim, em Salvador. A previsão contratual é de que o novo ferry seja entregue até o final do terceiro trimestre deste ano. Ou seja, em setembro, pelo menos três meses antes do início do verão, em dezembro.