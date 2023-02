SJDH mantém Plantão Integrado para proteção de vulneráveis

Com foco na proteção de crianças e adolescentes, pessoas com deficiência, pessoas idosas, consumidores/as, população LGBTQIA+, e também no combate ao tráfico de pessoas e públicos mais vulneráveis, a Secretaria de Justiça e Direitos Humanos (SJDH), em parceria com órgãos municipais e do judiciário mantem o Plantão Integrado para garantir os direitos das pessoas nesses dias de carnaval.

O plantão atua na sede do Procon, na Rua Carlos Gomes, em Salvador para atendimentos de casos de violação, ocorridos nos circuitos da festa. A superintendente de Apoio aos Direitos Humanos, Trícia Calmon, explica a função do plantão e o esforço para sua atuação.

“Essa ação é realizada há muitos anos pelo Governo do Estado, a partir de uma de um termo de colaboração com o Ministério Público, por meio de uma parceria transversal, com a participação de diversos órgãos, que é pra garantir o acesso à Justiça, além de apoiar e orientar em relação à violação dos direitos humanos, de diversos tipos”, declarou.

O Plantão Integrado atua com reforço da campanha ‘Respeito é nosso direito! Carnaval 2023’, com uma ampla rede de proteção para garantir um Carnaval de paz e respeito, ofertando serviços voltados à proteção e garantia de direitos das cidadãs e cidadãos durante o período carnavalesco. A Seads intensifica sua atuação, com atenção especial à proteção de adolescentes, crianças e pessoas que estão em situação de uso de álcool e outras drogas.



“Esta ação tem dois pilares: mobilizar a população pra que ela possa estar atenta a identificar situações de trabalho infantil, exploração sexual ou outras violências as quais possam estar expostas crianças e adolescentes, e assim, orientar toda a população a denunciar, discando o 100. Outra ação é identificar as crianças que estão no circuito do Carnaval, para que, caso aconteça, de se distanciarem de seus pais ou responsáveis, elas possam ser identificadas e retornarem a eles e a elas com segurança”, explica a superintendente de Assistência Social, Leisa Sousa.