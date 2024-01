Sobrevivente de acidente na BR-324 precisa de sangue; saiba como doar | A TARDE

Uma das sobreviventes do trágico acidente que vitimou 25 pessoas na noite do último domingo, 7, no Km 381 da BR-324, está precisando de doações de sangue.

Ludmilla Lima Mandu está internada em uma unidade de saúde da cidade de Feira de Santana. Após a colisão, ela foi levada às pressas para um hospital em Nova Fátima, mas foi transferida logo depois.

As pessoas que puderem fazer doações devem procurar qualquer unidade do hemoba da Bahia e informar que a doação é para Ludmila Lima Mandu. Qualquer tipo de sangue pode ser doado.

Acidente

Um micro-ônibus com cerca de 30 pessoas retornava de Guarajuba, em Camaçari, após passar o fim de semana na praia do litoral norte do estado. Elas eram naturais da cidade de Jacobina.



Na altura do Km 381 da BR-324, o veículo colidiu frontalmente com um caminhão que transportava uma carga de mangas.



Ao todo, 21 pessoas que estavam no micro-ônibus morreram. Dentre as vítimas, foram confirmadas 17 mulheres, dois homens e duas crianças. Outras três pessoas que estavam no caminhão também morreram.