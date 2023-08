Sogra será investigada por porte ilegal de arma e homicídio culposo

A sogra da adolescente Hyara Flor, que morreu após ser baleada no dia 6 de julho deste ano, no município de Guaratinga, será investigada por porte ilegal de arma e homicídio culposo. A decisão foi tomada nesta terça-feira, 1º, após audiência de custódia do jovem suspeito pelo crime. A informação foi confirmada ao Portal A TARDE pela advogada da família da vítima.

Leia mais: Hyara Flor: pai de suspeito diz que outro filho efetuou tiro acidental

Leia também: Vídeo: pai manda recado após apreensão de suspeito de matar sua filha

Além da determinação de instaurar um inquérito policial para apurar a conduta da mãe do suspeito, a Justiça decidiu também pela manutenção da apreensão do menor no Espírito Santos, estado onde o jovem foi localizado por uma Força Tarefa da Polícia Federal, na última quarta-feira, 26. A decisão foi tomada "para fins de preservar a sua integridade, já que houve ameaça".