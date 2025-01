SSP nega veracidade de suposto comunicado do CV que viralizou

- Foto: Reprodução

Um suposto comunicado da facção Comando Vermelho (CV) tem circulado nas redes sociais nesta manhã de sexta-feira (10), deixando a população preocupada. No entanto, a Secretaria de Segurança Pública da Bahia (SSP-BA) negou a veracidade de toda e qualquer nota ligada a grupos criminosos.

Em contato com a reportagem do Portal MASSA!, a pasta bateu o martelo sobre as eventuais mensagens atreladas as facções e afirmou que tudo não passa de fake news. Além disso, esta prática está sendo investigada pelas forças policiais, que combatem o crime organizado diariamente.

O que dizia o suposto comunicado?

Na suposta nota compartilhada nas redes sociais, estava escrito que a quadrilha estabelecia duas proibições relacionadas a guerra entre os bondes criminosos e os inocentes afetados.

A medida principal falava sobre os casos recentes em que pessoas foram mortas por fazerem sinais e/ou gestos interpretados no mundo do crime como referências aos bondes criminosos. Segundo o comunicado, pessoas inocentes e sem envolvimento que fizerem tais símbolos são "intocáveis".

Nossa guerra é mortal com quem faz parte da guerra. Morador é intocável, independente da localidade onde habita"

"Viemos salientar também a importância da apuração mediante a abordagem daqueles que consideramos como nosso inimigo, vivemos o crime, e cobramos somente de quem vive o crime, se pegou foto no celular do abordado fazendo sinal de facção contrária a nossa, averiguar se é realmente envolvido ou fez aquele sinal por morar naquela comunidade rival a nossa", continuou.

Punições para quem roubar errado

Outro ponto mencionado no comunicado foi a prática de roubo pelos membros do Comando Vermelho. De acordo com a mensagem, a prática de assaltos em geral foi proibida mediante punição para quem for pego no ato.

"Está proibido a prática de roubo. Aquele que for pego no ato pelo sistema, será proibido de entrar na cadeia do Comando Vermelho. Os que forem presos, vamos cobrar severamente. A prática do artigo 157 ou 155 só será aceita tendo ciência das lideranças", comunicou.

Segundo a Secretaria de Segurança Pública, esta prática não é comum entre as facções que atuam em Salvador, sejam o Bonde do Maluco (BDM) ou Comando Vermelho (CV), que não se pronunciam sobre seus atos criminosos ou medidas internas entre os integrantes dos grupos.