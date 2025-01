Com direito a granada, intenso tiroteio é registrado em Salvador

Durante o confronto, carros e casas foram atingidos - Foto: Reprodução/Google Maps

Os moradores do bairro de Tancredo Neves viveram momentos de tensão na madrugada desta sexta-feira, 10, devido a um confronto armado entre criminosos. De acordo com a Polícia Militar, durante o tiroteio, uma granada foi abandonada em frente a uma casa no local.

Os moradores da casa onde a granada parou, temendo a possibilidade de explosão, estão impossibilitados de sair, segundo informações divulgadas pela TV Bahia. Em nota, a Polícia Militar da Bahia informou que o Batalhão de Operações Policiais Especiais (BOPE) já foi acionado para adotar as providências necessárias quanto ao material encontrado.



Testemunhas relataram ao Portal A TARDE que os disparos começaram antes das 4h da manhã, na região conhecida como Rua das Palmeiras. Durante o confronto, carros e casas foram atingidos, e os tiros só cessaram por volta das 5h.

Transporte Público Suspenso

Em razão da falta de segurança, o transporte público na área foi suspenso na manhã desta sexta-feira. No entanto, segundo a PM, o policiamento foi imediatamente reforçado para evitar novos confrontos e garantir a segurança da população. As empresas de transporte coletivo foram informadas e se comprometeram a restabelecer a circulação normal dos ônibus até o final da linha.