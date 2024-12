Sthe Matos confessa vício em sexo, drogas e álcool: "Era minha fuga"

- Foto: Reprodução/Instagram @sthefanematos

A influenciadora baiana Sthe Matos deixou seus seguidores completamente chocados ao confessar que era viciada em sexo, drogas e álcool. Em um vídeo publicado na madrugada desta quarta-feira, 11, a blogueira revelou os bastidores sombrios da vida oculta que passou a ter depois que saiu do reality show A Fazenda, da Record.

Leia Mais:

>> “Salvador está dividida”, diz Guerreiro sobre movimentação cultural

>> Com 'ônibus natalino', prefeitura de Salvador anuncia esquema de transporte

De acordo com Sthe, tudo começou a desandar quando ela entrou para a 13ª edição do programa de TV, em 2021: “Já fazem três anos desde a minha participação na Fazenda e lá foi onde eu descobri a minha pior versão. Uma versão que eu nunca tinha conhecido até então. Eu tive as minhas primeiras crises de ansiedade lá, eu nunca tinha tido crise de ansiedade e a minha pior foi lá dentro”.

Segundo a blogueira, o estresse do confinamento acabou contribuindo para que ela começasse a fumar cigarro. Apesar de não ter aparecido em frente às câmeras dessa forma, ela contou que havia um espaço reservado, sem monitoramento, onde os peões poderiam ir fumar escondido do público.

“Lá tinha o lugar do fumante e se você era fumante podia ir para esse lugar, onde você ficava sozinha e ia um por vez. Esse lugar não tinha câmeras também, então eu gostei muito dessa ideia de ficar sozinha. Eu achava que eu ia fumar só ali e quando eu saísse eu ia parar, mas tudo piorou porque quando eu saí eu vi minha vida de cabeça para baixo”, explicou.

O cancelamento de Sthe Matos

A vida de Sthefane Matos na internet nunca foi fácil. Antes mesmo de entrar no reality show rural, a blogueira de Salvador já havia enfrentado algumas polêmicas, especialmente envolvendo o seu antigo relacionamento com Aber Pinheiro.

la lidou com o término conturbado com Abner, o fim do canal do YouTube do casal, a confusão envolvendo a verdadeira paternidade do filho dela, o vazamento de um vídeo íntimo e alguns ataques virtuais. Porém, o caldo entornou de vez por causa da aproximação calorosa entre ela e Dynho Alves no programa.