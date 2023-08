STJ participa de simpósio na Bahia sobre LGPD no Judiciário

O Tribunal de Justiça da Bahia (TJBA) vai realizar nos dias 24 e 25, o 1º Simpósio Nacional sobre Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD) no Poder Judiciário. O evento acontecerá na sede do tribunal e será transmitido ao vivo pelo YouTube, a partir das 8h30.

Participarão representantes do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), do Superior Tribunal de Justiça (STJ), do Conselho da Justiça Federal (CJF), dos Tribunais de Justiça e dos Tribunais Regionais Federais, da Controladoria-Geral da União (CGU), da Autoridade Nacional de Proteção de Dados (ANPD) e da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB).

Segundo o TJBA, o evento tem o objetivo de discutir a implementação da lei nos órgãos judiciários e promover uma troca de experiências em questões relacionadas à proteção de dados.

Representando o STJ, o coordenador de Segurança da Informação e Defesa Cibernética, Leandro Gabriel Bastos Ferreira, participará do painel sobre "Incidentes de segurança", e o assessor-chefe da Assessoria de Conformidade e Integridade Digital, Roberto Petruff, mediará o debate sobre "Lei de Acesso à Informação (LAI) e LGPD".

No painel dedicado à apresentação de boas práticas e ao relato das experiências vividas nos tribunais, o STJ estará representado pelas servidoras Tereza Cristina Jurema Garrido e Renata Seixa Vianna, da Assessoria de Gestão Estratégica, e pelo servidor Luis Filipe Campos Cardoso, da Coordenadoria de Governança de Dados e Informações Estatísticas.

Os interessados em participar do evento presencialmente devem se inscrever pelo Sistema de Educação Corporativa do TJBA até o dia 20.