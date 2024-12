Suécia encerra investigação sobre estupro que teria Mbappé como alvo

- Foto: MARCO BERTORELLOAFP

O Ministério Público da Suécia arquivou por falta de evidências a investigação sobre um suposto "estupro" que a imprensa do país vinculou a uma estadia em Estocolmo de Kylian Mbappé e seu entorno, anunciou o MP nesta quinta-feira, 12, sem mencionar o jogador de futebol francês do Real Madrid.

O capitão da seleção francesa, que enfrenta um período complicado dentro e fora dos gramados, vê a ameaça de ser convocado pela justiça sueca desaparecer e pode virar a página.

"Minha avaliação é que as evidências não são suficientes para prosseguir e, portanto, a investigação está encerrada", disse a promotora responsável pelo caso, Marina Chirakova.

"Segundo as minhas conclusões e com base no que já apareceu neste caso, qualquer elemento novo, incluindo o interrogatório da pessoa em questão, não mudará o estado das evidências neste momento", acrescentou a promotora.

Em seu comunicado, a promotora não menciona o atacante francês e explica que a pessoa afetada pela investigação "não foi notificada das suspeitas de crime".

"Fizemos vários interrogatórios nesta investigação", explicou à AFP, antes de acrescentar que "houve outro tipo de evidências, além dos interrogatórios".

"Não farei nenhum comentário", declarou à AFP Petra Eklund, advogada da denunciante.

Os fatos investigados teriam acontecido em 10 de outubro em um hotel de luxo em Estocolmo, onde Mbappé e seu entorno estavam hospedados, segundo os jornais suecos Aftonbladet e Expressen.

O atacante visitou a capital sueca de 9 a 11 de outubro, após não ter sido convocado para a seleção francesa para disputar as partidas daquela semana pela Liga das Nações.

A denúncia, segundo o Aftonbladet, foi apresentada em 12 de outubro, depois que a suposta vítima procurou atendimento médico.

O MP confirmou em 15 de outubro uma investigação por "suposto estupro em Estocolmo", mas não mencionou o jogador.

A imprensa local destaca que o atacante do Real Madrid figurava como "razoavelmente suspeito" na investigação preliminar, o menor nível previsto pela legislação sueca.

Mbappé passou a noite de 10 de outubro com um grupo de pessoas no restaurante Chez Jolie, um estabelecimento da capital sueca, antes de seguir para o clube "V", segundo o Aftonbladet.

No estabelecimento noturno, o jogador e seus amigos fecharam uma sala exclusiva, para a qual quase 30 pessoas foram convidadas.

Quando o caso explodiu, Mbappé denunciou nas suas redes sociais "fake news", estabelecendo um vínculo entre as notícias e sua disputa financeira com o Paris Saint-Germain.

Em uma entrevista exibida no domingo pelo Canal+, Mbappé mencionou pela primeira vez o caso em público e afirmou que não estava envolvido.

"Eu não recebi nada, nenhuma convocação. Eu li o mesmo que todo mundo. O governo sueco não disse nada. Não estou envolvido", declarou, antes de afirmar que não conhece a identidade da denunciante.