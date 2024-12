Mbappé e Vini marcam e Real Madrid vence Atalanta fora de casa na Champions

Real Madrid vence e respira na Champions League - Foto: Thomas Coex | AFP

Em jogo movimentado, o Real Madrid contou com o seu trio principal para vencer a Atalanta por 3 a 2, nesta terça, 10, pela Champions League. Com gols de Vini Jr, Mbappé e Bellingham, sofreu pressão da Atlanta, que marcou com De Ketelaere ,de pênalti, e Lookman, mas levou o triunfo

O confronto marcou a volta de Vinícius Jr aos gramados, após ficar fora desde sua lesão na perna esquerda, do dia 24/11, na vitória contra o Leagnés por 3x0. Porém, agora o clube tem preocupação com o atacante francês Mbappé, que saiu ainda no primeiro tempo por conta de uma aparente lesão, quem entrou no seu lugar foi Rodrygo, outro atleta que volta do departamento médico.

Com o resultado positivo, o Real sai da última vaga para classiicação, e vai para 18º colocado, com 9 pontos. Já a equipe italiana cai da quinta posição, e vai para a nona colocação, somando 11 pontos.

Confira também os outros jogos que rolaram na sexta rodada da Champions:

- Dinamo Zagreb 0 x 0 Celtic;

- Girona 0 x 0 Liverpool;

- Brest 1 x 0 PSV;

- Club Brugge 2 x 1 Sorting;

- Leipzig 2 x 3 Aston Villa;

- RB Salzburg 0 x 3 PSG;

- Leverkusen 1 x 0 Inter;

- Shaktar 1 x 5 Bayern;

- Atalanta 2 x 3 Real Madrid.