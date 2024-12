Audiência sobre acusações no caso Manchester City é concluída, diz imprensa britânica

Erling Haaland, atacante do Manchester City - Foto: Oli Scarff | AFP

Os advogados da Premier League e do Manchester City teriam apresentado seus argumentos finais na semana passada perante a comissão independente encarregada de examinar as acusações enfrentadas pelo clube inglês, informou o jornal Daily Mail nesta segunda-feira, 9.

Esta batalha jurídica começou em 16 de setembro no Centro Internacional para Resolução de Disputas de Londres e terminou na última sexta-feira, segundo o jornal, após semanas de um processo realizado com grande sigilo.

Os três membros que compõem o painel independente vão agora rever os argumentos de ambos os lados antes de dar o veredicto, o que não é esperado antes de vários meses.

A Premier League, que organiza o campeonato de futebol mais visto do mundo, aponta que o Manchester City violou conscientemente as regras financeiras impostas entre 2009 e 2018 para inflar suas ambições esportivas.

Nesse intervalo, os 'Citizens' venceram o campeonato três vezes. Eles também acumularam vários títulos nos anos seguintes, tanto na Inglaterra quanto na Europa, com destaque para a Liga dos Campeões de 2023.

O número de acusações contra o clube (115 no total) e o status do acusado, atual tetracampeão da Inglaterra, são elementos inéditos e espetaculares para aquele que foi batizado pela imprensa como o "julgamento esportivo do século".

No Manchester City, cujos donos são dos Emirados Árabes Unidos, a diretoria sempre alegou inocência, mas o time frequentemente é alvo de piadas e insultos de torcedores rivais, convencidos de que os 'Citizens' são culpados de trapacear.

Se o clube for considerado culpado, poderá receber como punição uma significativa retirada de pontos, o que poderia levar o clube a ser rebaixado para divisões inferiores.